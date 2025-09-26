حماس تؤكد تمسكها بالدولة الفلسطينية وترفض خطط الاحتلال لغزة

Advertisement

أعلنت الجناح المسلح لحركة أن "استهدفنا دبابة ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل جنوب مدينة غزة ضمن عمليات عصا موسى".وأكدت "أن استهدفنا دبابة وجرافة بقذيفة الياسين وعبوة العمل الفدائي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الثلاثاء الماضي".أضافت "استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة ضمن عمليات عصا موسى".وقالت حماس "إن وحده المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح أسراه بإصراره على استمرار العدوان".وأفادت "بأن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على وزرع حكومة عميلة وهم خالص لن يتحقق وشعبنا لن يسمح به".وأشارت حماس إلى "أن إقامة المستقلة وعاصمتها حق أصيل غير قابل للتصرف ولن تنال منه جرائم المحتل". (الجزيرة)