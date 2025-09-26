Advertisement

عربي-دولي

حماس تؤكد تمسكها بالدولة الفلسطينية وترفض خطط الاحتلال لغزة

Lebanon 24
26-09-2025 | 13:15
أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أن "استهدفنا دبابة ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة ضمن عمليات عصا موسى".
وأكدت "أن استهدفنا دبابة وجرافة بقذيفة الياسين وعبوة العمل الفدائي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الثلاثاء الماضي".
أضافت "استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة ضمن عمليات عصا موسى".
وقالت حماس "إن نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل الوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح أسراه بإصراره على استمرار العدوان".
وأفادت "بأن ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة وهم خالص لن يتحقق وشعبنا لن يسمح به".
وأشارت حماس إلى "أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حق أصيل غير قابل للتصرف ولن تنال منه جرائم المحتل". (الجزيرة)
