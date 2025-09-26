Advertisement

عربي-دولي

العراق يحذر من التصعيد الإسرائيلي ويؤكد رفضه لتصريحات نتنياهو

Lebanon 24
26-09-2025
أشار وزير الخارجية العراقي الى "أن تصريحات نتنياهو غير مقبولة".
وأكد "أن الهجوم على أي عراقي هو هجوم على العراق".
وقال إن" تصريحات نتنياهو بشأن"تدمير أسلحة الميليشيات غير مقبولة". (الحدث)
