خطة ترامب تتجدد: غزة بلا حماس والضفة بلا ضم

Advertisement

أشارت هيئة البث إلى "أن خطة تتضمن مشاركة محدودة للسلطة في الحكم المدني لقطاع غزة".وأكدت "أن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة تتضمن نشر قوة أمنية من ".وتابعت "أن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة تتضمن إنهاء حكم للقطاع".وأضافت "أن خطة ترامب ستقدم ضمانة أميركية بأن لن تضم ". (سكاي نيوز)