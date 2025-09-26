Advertisement

خطة ترامب تتجدد: غزة بلا حماس والضفة بلا ضم

Lebanon 24
26-09-2025 | 14:35
أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى "أن خطة ترامب تتضمن مشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية في الحكم المدني لقطاع غزة".
وأكدت "أن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة تتضمن نشر قوة أمنية من الدول العربية".
وتابعت "أن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة تتضمن إنهاء حكم حماس للقطاع".
وأضافت "أن خطة ترامب ستقدم ضمانة أميركية بأن إسرائيل لن تضم الضفة الغربية". (سكاي نيوز)
