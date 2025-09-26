لوكاشينكو: تصريحات ترامب تحتاج إلى فهم متعمق ولا يجب الانقضاض عليه

Advertisement

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن تصريحات الرئيس الأمريكي تحتاج إلى فهم متعمق، معتبرا أنها جزء من تكتيكات الزعيم الأمريكي.وأوضح لوكاشينكو في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب محادثاته مع في أنه يفهم جيدا، مضيفا: "هذا أسلوبه المعتاد: يضغط ثم يتراجع، يتراجع ثم يضغط. وأحيانا يشق طريقه بعنف. إنه شخصية متمردة".وأضاف الرئيس البيلاروسي مبتسما: "أنا شخصيا لا أختلف كثيرا عن ترامب في هذا الجانب، وأطلق على نفسي اسم ترامبي (الشخصية)".وتابع قائلا: "الرئيس يكن احتراما كبيرا لترامب، لا يقل عن احترامي الشخصي له".وشدد لوكاشينكو على ضرورة التعامل بحكمة مع تصريحات ترامب، قائلا: "يجب فهم تصريحاته من جميع الزوايا، وليس الانقضاض عليه. الوقت كفيل بوضع كل شيء في نصابه".واختتم تصريحاته بالإشادة بموقف ترامب، معتبرا إياه "موقفا جيدا وشريفا". (روسيا اليوم)