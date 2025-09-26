مجددًا.. ترامب يحذر النساء الحوامل

Advertisement

حذر الرئيس الأميركي النساء الحوامل مجددًا اليوم الجمعة، من استخدام دواء تايلينول (الأسيتامينوفين) أو إعطائه للأطفال إلا في حالات الضرورة القصوى.ونشر عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" تعليمات حول تناول الأدوية واللقاحات، مشددًا على تقسيم جرعات اللقاحات مثل MMR وجرعة جدري الماء وجرعة التهاب الكبد الوبائي إلى زيارات منفصلة، مؤكدًا ضرورة عدم خلطها.وكان ترامب قد ربط سابقًا بين استخدام تايلينول أثناء الحمل وارتفاع خطر الإصابة بالتوحد عند الأطفال، في حين يشير الخبراء إلى أن الدراسات العلمية لم تثبت هذا الرابط، وأن زيادة حالات التوحد في تُعزى أساسًا إلى تعريف أوسع للاضطراب وتحسين وسائل التشخيص.كما أثارت تصريحات ترامب مخاوف حول اللقاحات، وأثارت جدلًا حول تجاهل الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في الإصابة بالتوحد.