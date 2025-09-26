Advertisement

عربي-دولي

مجددًا.. ترامب يحذر النساء الحوامل

Lebanon 24
26-09-2025 | 15:32
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب النساء الحوامل مجددًا اليوم الجمعة، من استخدام دواء تايلينول (الأسيتامينوفين) أو إعطائه للأطفال إلا في حالات الضرورة القصوى.
ونشر ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال" تعليمات حول تناول الأدوية واللقاحات، مشددًا على تقسيم جرعات اللقاحات مثل MMR وجرعة جدري الماء وجرعة التهاب الكبد الوبائي إلى زيارات منفصلة، مؤكدًا ضرورة عدم خلطها.

وكان ترامب قد ربط سابقًا بين استخدام تايلينول أثناء الحمل وارتفاع خطر الإصابة بالتوحد عند الأطفال، في حين يشير الخبراء إلى أن الدراسات العلمية لم تثبت هذا الرابط، وأن زيادة حالات التوحد في الولايات المتحدة تُعزى أساسًا إلى تعريف أوسع للاضطراب وتحسين وسائل التشخيص.

كما أثارت تصريحات ترامب مخاوف حول اللقاحات، وأثارت جدلًا حول تجاهل الأبحاث العلمية التي تشير إلى أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في الإصابة بالتوحد.
