عربي-دولي

مجلس الأمن يُمهّد لعودة العقوبات على طهران بعد إسقاط مشروع التمديد

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:30
فشل مشروع قرار تقدمت به الصين وروسيا، لتمديد مهلة الاتفاق في شأن برنامج إيران النووي ستة أشهر، وبالتالي إرجاء إعادة فرض العقوبات الأممية عليها، في نيل الأصوات الكافية في تصويت أجراه مجلس الأمن الجمعة.
وصوّتت أربعة من الدول الأعضاء الـ15 لصالح مشروع القرار وامتنعت اثنتان عن التصويت، ما سيؤدي الى إعادة فرض العقوبات في نهاية هذا الأسبوع. (الوكالة الوطنية)
