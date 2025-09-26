Advertisement

عربي-دولي

عروس سورية تحتال على 6 رجال عرب.. هكذا سلبتهم عشرات الآلاف!

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1421993-638945272752061564.webp
Doc-P-1421993-638945272752061564.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة غريبة بمدينة إسطنبول التركية، تعرض ستة رجال عرب على الأقل للاحتيال من قِبل فتاة سورية تعرفوا عليها عبر أحد تطبيقات المواعدة بهدف الزواج. وأفاد الضحايا بأن الفتاة، التي عرفت عن نفسها باسم إسراء قوطلي، توهمهم بالزواج وأخذت منهم المهور والمجوهرات قبل أن تختفي، حيث يُقدَّر المبلغ المحصل عليه بنحو 50 ألف دولار.
Advertisement

وكشف التحقيق أن الفتاة كانت جزءًا من عصابة منظمة، تشمل زوجها الذي تتظاهر بأنه شقيقها، ومأذونًا مزيفًا. وتضمّنت طرق الاحتيال طلب تذاكر سفر وإقناع الضحايا بمراسم زواج دينية وهمية، ما جعل العملية تبدو أكثر مصداقية.

وأشار أحد الضحايا، المهندس المصري محمد هيثم فودة، إلى أنه سافر إلى تركيا بعد ثلاثة أشهر من التعارف لإتمام الزواج، ليكتشف لاحقًا أن الفتاة وعائلتها الوهمية والمأذون المزيف جزء من شبكة احتيال منظمة. كما تبيّن أن اسم الفتاة الحقيقي رغد عوض وأنها متزوجة ولديها طفل، وتتعاون مع زوجها في عمليات الاحتيال.

من الناحية القانونية، أوضح المحامي التركي عثمان برات بيازيت أن السلطات التركية لديها صلاحية التحقيق والملاحقة القضائية بغض النظر عن جنسية الضحية أو الجاني، حيث تصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن بين سنة وخمس سنوات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا
lebanon 24
27/09/2025 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الآلاف يجتاحون جسر سيدني تضامناً مع غزة: "كفى ما حدث"
lebanon 24
27/09/2025 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: الجيش الإسرائيلي دعا بالأسبوعين الأخيرين عشرات آلاف جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة يوم الثلاثاء المقبل
lebanon 24
27/09/2025 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس المصغر يجتمع الأسبوع المقبل وسيتم استدعاء عشرات آلاف الاحتياط لتوسيع عملية غزة
lebanon 24
27/09/2025 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

المصري محمد

التركية

محمد ه

الملاح

التركي

روسيا

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-09-26
16:30 | 2025-09-26
16:00 | 2025-09-26
15:32 | 2025-09-26
15:12 | 2025-09-26
14:35 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24