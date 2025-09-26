عروس سورية تحتال على 6 رجال عرب.. هكذا سلبتهم عشرات الآلاف!

Advertisement

في واقعة غريبة بمدينة إسطنبول ، تعرض ستة رجال عرب على الأقل للاحتيال من قِبل فتاة تعرفوا عليها عبر أحد تطبيقات المواعدة بهدف الزواج. وأفاد الضحايا بأن الفتاة، التي عرفت عن نفسها باسم إسراء قوطلي، توهمهم بالزواج وأخذت منهم المهور والمجوهرات قبل أن تختفي، حيث يُقدَّر المبلغ المحصل عليه بنحو 50 ألف دولار.وكشف التحقيق أن الفتاة كانت جزءًا من عصابة منظمة، تشمل زوجها الذي تتظاهر بأنه شقيقها، ومأذونًا مزيفًا. وتضمّنت طرق الاحتيال طلب تذاكر سفر وإقناع الضحايا بمراسم زواج دينية وهمية، ما جعل العملية تبدو أكثر مصداقية.وأشار أحد الضحايا، المهندس هيثم فودة، إلى أنه سافر إلى بعد ثلاثة أشهر من التعارف لإتمام الزواج، ليكتشف لاحقًا أن الفتاة وعائلتها الوهمية والمأذون المزيف جزء من شبكة احتيال منظمة. كما تبيّن أن اسم الفتاة الحقيقي رغد عوض وأنها متزوجة ولديها طفل، وتتعاون مع زوجها في عمليات الاحتيال.من الناحية القانونية، أوضح المحامي عثمان بيازيت أن السلطات التركية لديها صلاحية التحقيق والملاحقة القضائية بغض النظر عن جنسية الضحية أو الجاني، حيث تصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن بين سنة وخمس سنوات. (روسيا اليوم)