عربي-دولي

أزمة النزوح من غزة مستمرة على وقع تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
27-09-2025 | 02:40
مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن القوات الإسرائيلية عازمة على "إكمال المهمة" في قطاع غزة، تواصل القصف على مدينة غزة ووسط القطاع.
فقد أفاد مسعفون بأن 9 فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً بالنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، موضحين أنهم تمكنوا من نقل أشلاء الضحايا فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما أكد الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي استهدف ليلاً أربعة منازل مكتظة بالنازحين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفقدان آخرين، وسط محاولات انتشال الضحايا بأدوات بدائية نظراً لغياب المعدات اللازمة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية باستهداف الجيش الاسرائيلي عشرات المنازل والمربعات السكنية في مناطق الشاطئ والمخابرات وحي النصر غرب مدينة غزة .

في حين طالت الاستهدافات تجمعات للفلسطينيين قرب منتزه البلدية وسط المدينة بالتزامن مع استهدافات أخرى في الشيخ رضوان وتل الهوا والصبرة (مدينة غزة).
فيما تشهد أحياء المدينة توغلاً محدوداً للآليات والدبابات الاسرائيلية في محاور تل الهوا جنوباً وعلى مقربة من مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون قديماً، إضافة لتمركز الآليات في المحاور الشماليه الغربية والشمالية الشرقية من المدينة، مع وجود غطاء ناري كثيف يشكل مناطق واسعة من المدينة بحيث يشكل صعوبة بالغة في التنقل في تلك المناطق

هذا وأشارت مصادر طبية إلى مقتل 58 فلسطينياً في استهدافات اسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة
