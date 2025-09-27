28
عربي-دولي
لحماية أمن كوريا الشمالية.. كيم يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين
Lebanon 24
27-09-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون باستخدام كافة الموارد لدعم البرنامج
النووي
من أجل "شحذ الدرع والسيف النوويين" لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني.
وقالت
وكالة الأنباء
المركزية الكورية اليوم السبت إن كيم التقى بمسؤولين وعلماء كبار في معاهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، أمس الجمعة، وقال إن "الأولوية القصوى" للبلاد هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي.
وأضافت الوكالة "قال الرفيق كيم جونغ أون إنه يجب علينا شحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين باستمرار لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق".
وأشار كيم جونغ أون إلى أن أامتلاك قدرة نووية استراتيجية "ضمانة موثوقة للأمن المستقبلي".
وفي وقت سابق، أعلن كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام
الدورة
الـ13 للجمعية الشعبية
العليا
الـ14، أن كوريا
الديمقراطية
استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.
وأكد الزعيم الكوري أن بلاده لن تقايض بأي شيء مقابل رفع
العقوبات
، مشددا على أنه يستبعد بشكل قاطع إمكانية نزع السلاح النووي، "لأن حيازة الأسلحة النووية منصوص عليها في القانون، والحكومة ملزمة بحماية هذا الحق".(سكاي نيوز)
تابع
