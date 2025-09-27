نيوزيلندا تؤكد: لن نعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

Advertisement

النيوزيلندي ونستون ان بلاده لن تعترف بدولة في الوقت الحالي، لكها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة في : "في ظل الحرب المشتعلة وبقاء كحاكم فعلي في غزة وعدم وضوح الخطوات المقبلة، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول مستقبل دولة فلسطين بحيث لا يكون من أن تعلن نيوزيلندا الاعتراف بها في هذا الوقت".وتابع "نحن قلقون أيضا من أن التركيز على الاعتراف في الظروف الحالية يمكن أن يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار من خلال دفع وحماس إلى اتخاذ مواقف أكثر تعنتا".ويختلف موقف نيوزيلندا عن موقف شركائها التقليديين، أستراليا وكندا وبريطانيا، الذين اعترفوا جميعا بدولة فلسطينية . وانضموا بهذه الخطوة إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم أيضا تطلع إلى إقامة وطن مستقل.وذكرت نشرة صادرة عن الحكومة النيوزيلندية، أمس الجمعة، أنها تأمل في الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت يوفر فيه الوضع على الأرض فرصا أكبر للسلام والتفاوض مما هو عليه الآن.(سكاي نيوز)