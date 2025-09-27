بالتفاصيل.. اليكم خطة ترامب لقطاع غزة

كتب موقع " عربية": كشفت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، تفاصيل خطة الرئيس المكونة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف "، أنه جرى مشاركة الخطة مؤخرا مع عدد من الدول العربية والإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



تحول في موقف



وتقول الصحيفة إن الخطة تشجع على البقاء في غزة، في تحول لافت في موقف إدارة ، التي كانت قد أثارت الجدل في فبراير الماضي عندما تحدث الرئيس ترامب عن نية واشنطن السيطرة على القطاع وإعادة توطين سكانه في الخارج.



وتتضمن الخطة سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية، من بينها إنهاء العمليات العسكرية ، وتبادل للأسرى، وتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية، وإعادة إعمار شاملة للقطاع، فضلا عن خطوات تمهد لقيام دولة فلسطينية.



مواقف متباينة وتحديات محتملة



وتضيف "تايمز أوف إسرائيل" أنه ورغم أن بعض بنود الخطة تعد جذابة للفلسطينيين، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار والدولة المستقبلية، فإنها تتضمن في المقابل شروطا صعبة، أبرزها نزع سلاح حماس واستبعادها من الحكم، وهو ما قد يصعب قبولها بالخطة.



كما يتوقع أن تثير البنود المتعلقة بقيام دولة فلسطينية معارضة شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ما هي النقاط الـ21 في الخطة؟



1- جعل غزة منطقة خالية من "التطرف والإرهاب".



2- إعادة إعمار غزة.



3- بعد موافقة الطرفين على الخطة، تنتهي الحرب فورا، وتتوقف العمليات الإسرائيلية وتبدأ الانسحاب التدريجي من غزة.



4- خلال 48 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق، يعاد جميع الرهائن الأحياء وجثامين القتلى.



5- بعد إعادة الرهائن، تطلق إسرائيل سراح مئات من السجناء الفلسطينيين المحكومين بالسجن مدى الحياة، وأكثر من 1000 معتقل من غزة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى تسليم جثامين مئات الفلسطينيين.



6- عفو مشروط لعناصر حماس والتسهيل لمن يرغب في المغادرة.



7- تدفق المساعدات إلى غزة، بما لا يقل عن المعدلات المنصوص عليها في اتفاق تبادل الرهائن في كانون الثاني 2025 (600 شاحنة يوميا)، مع إعادة تأهيل البنية التحتية ودخول معدات إزالة الأنقاض.



8- توزع المساعدات من قبل والهلال الأحمر ومنظمات دولية محايدة، دون تدخل من أي طرف.



9- إدارة غزة من قبل حكومة انتقالية مؤقتة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين، بإشراف هيئة دولية جديدة تقودها واشنطن بالتعاون مع شركاء عرب وأوروبيين، حتى تستكمل إصلاحات السلطة .



10- صياغة خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة.



11- إنشاء منطقة اقتصادية بضرائب ورسوم مخفضة.



12- عدم التهجير القسري للفلسطينيين.



13- منع حماس من الحكم ونزع سلاحها.



14- تقديم ضمانات أمنية من دول إقليمية لضمان جميع الأطراف.



15- تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة بقيادة أميركية وعربية، للإشراف على الأمن وتدريب شرطة فلسطينية محلية.



16- انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.



17- إمكانية تنفيذ جزئي للخطة في حال رفض حماس.



18- تلتزم إسرائيل بعدم شن ضربات في قطر.



19- إطلاق برامج لتفكيك الفكر المتطرف.



20- فتح مسار نحو دولة فلسطينية مستقبلية.



21- إطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.