عربي-دولي

ما مصير المحتجزين الأجانب في "مخيم الهول"؟

Lebanon 24
27-09-2025 | 04:18
على الرغم من سقوط النظام السوري السابق، وتوقف الحرب في سوريا منذ كانون الاول العام الماضي، لا يزال آلاف الأجانب من عائلات عناصر داعش المحتجزين في مراكز اعتقال سورية يتواجدون في مخيم الهول الشهير شمال شرق سوريا.
ففيما تماطل العديد من الدول الأجنبية في استرجاع مواطنيها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها تعمل على إنشاء "آلية تنسيق مشتركة" بشمال شرقي سوريا لترتيب عودة المحتجزين في المخيمات وأماكن الاحتجاز، ومنها مخيم الهول، إلى بلادهم.

وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر، خلال مؤتمر في نيويورك بعنوان "إعادة الأفراد من مخيم الهول والمراكز المحيطة"، إن هناك حاجة لتسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم.
 
كما أشار إلى وجود خطط لإقامة آلية مشتركة جديدة لهذا الغرض.

وكانت منظمات إغاثية وإنسانية أكدت مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية، أن الظروف المعيشية سيئة داخل مخيم الهول، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش، وسط انتشار للعنف داخله.
قائد القيادة المركزية

القيادة المركزية

شرق سوريا.

مخيم الهول

شرق سوريا

براد كوبر

النازحين

شمال شرق

