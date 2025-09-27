ما مصير المحتجزين الأجانب في "مخيم الهول"؟

على الرغم من سقوط النظام السوري السابق، وتوقف الحرب في منذ كانون الاول العام الماضي، لا يزال آلاف الأجانب من عائلات عناصر داعش المحتجزين في مراكز اعتقال يتواجدون في الشهير شمال

ففيما تماطل العديد من الدول الأجنبية في استرجاع مواطنيها، أعلنت الأميركية أنها تعمل على إنشاء "آلية تنسيق مشتركة" بشمال شرقي سوريا لترتيب عودة المحتجزين في المخيمات وأماكن الاحتجاز، ومنها مخيم الهول، إلى بلادهم.



وقال ، خلال مؤتمر في بعنوان "إعادة الأفراد من مخيم الهول والمراكز المحيطة"، إن هناك حاجة لتسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم.

كما أشار إلى وجود خطط لإقامة آلية مشتركة جديدة لهذا الغرض.وكانت منظمات إغاثية وإنسانية أكدت مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية، أن الظروف المعيشية سيئة داخل مخيم الهول، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش، وسط انتشار للعنف داخله.