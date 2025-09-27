27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما مصير المحتجزين الأجانب في "مخيم الهول"؟
Lebanon 24
27-09-2025
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من سقوط النظام السوري السابق، وتوقف الحرب في
سوريا
منذ كانون الاول العام الماضي، لا يزال آلاف الأجانب من عائلات عناصر داعش المحتجزين في مراكز اعتقال
سورية
يتواجدون في
مخيم الهول
الشهير شمال
شرق سوريا.
Advertisement
ففيما تماطل العديد من الدول الأجنبية في استرجاع مواطنيها، أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية أنها تعمل على إنشاء "آلية تنسيق مشتركة" بشمال شرقي سوريا لترتيب عودة المحتجزين في المخيمات وأماكن الاحتجاز، ومنها مخيم الهول، إلى بلادهم.
وقال
قائد القيادة المركزية
براد كوبر
، خلال مؤتمر في
نيويورك
بعنوان "إعادة الأفراد من مخيم الهول والمراكز المحيطة"، إن هناك حاجة لتسريع عودة المحتجزين والنازحين إلى بلدانهم.
كما أشار إلى وجود خطط لإقامة آلية مشتركة جديدة لهذا الغرض.
وكانت منظمات إغاثية وإنسانية أكدت مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية، أن الظروف المعيشية سيئة داخل مخيم الهول، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش، وسط انتشار للعنف داخله.
مواضيع ذات صلة
ريفي التقى وفدا من أهالي النساء والاطفال الموجودين في مخيم الهول في سوريا
Lebanon 24
ريفي التقى وفدا من أهالي النساء والاطفال الموجودين في مخيم الهول في سوريا
27/09/2025 20:08:54
27/09/2025 20:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا تطلق حملة أمنية في مخيم الهول بدعم من التحالف الدولي
Lebanon 24
الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا تطلق حملة أمنية في مخيم الهول بدعم من التحالف الدولي
27/09/2025 20:08:54
27/09/2025 20:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: القائم بالأعمال الأميركي ببغداد كشف عن قرب عقد مؤتمر دولي في نيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من "مخيم الهول" السوري وإنهاء الملف
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية: القائم بالأعمال الأميركي ببغداد كشف عن قرب عقد مؤتمر دولي في نيويورك لحث الدول على سحب رعاياها من "مخيم الهول" السوري وإنهاء الملف
27/09/2025 20:08:54
27/09/2025 20:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المخيمات الفلسطينية تترقب مصير سلاح "حزب الله" والتركيز على "عين الحلوة"
Lebanon 24
المخيمات الفلسطينية تترقب مصير سلاح "حزب الله" والتركيز على "عين الحلوة"
27/09/2025 20:08:54
27/09/2025 20:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية
القيادة المركزية
شرق سوريا.
مخيم الهول
شرق سوريا
براد كوبر
النازحين
شمال شرق
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
13:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:57 | 2025-09-27
27/09/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:15 | 2025-09-27
27/09/2025 12:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
12:00 | 2025-09-27
27/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:45 | 2025-09-27
27/09/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-09-27
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
12:57 | 2025-09-27
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:15 | 2025-09-27
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:00 | 2025-09-27
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
11:45 | 2025-09-27
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:28 | 2025-09-27
هؤلاء قد لا يحصلون على الجنسية الأميركية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24