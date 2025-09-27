قصة "منشأة غامضة" في إيران.. نشاطٌ كبير تحت الأرض!

كشف تقرير جديد لصحيفة " بوست" الأميركية أن تواصل أنشطتها النووية في منشأة غامضة تحت الأرض.

وذكر التقرير أن تلك الأنشطة قائمة بعد الضربة الجوية الأميركية - على إيران في شهر حزيران 2025.

التقرير استند إلى صور أقمار صناعية وتحليلات مستقلة، وقال إنَّ "إيران زادت من وتيرة البناء في موقع غامض تحت الأرض خلال الأشهر التي تلت قصف وإسرائيل لمنشآتها النووية الرئيسية"، مما يشير إلى أن لم توقف العمل بشكل كامل على برنامجها المشتبه به، وربما تُعيد بناءه بحذر.





وبحسب التقرير، "يتواصل النشاط النووي في إيران في موقع يُعرف باسم (جبل الفأس)، حيث يحفر المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 أنفاقاً عميقة في سلسلة جبال زاغروس - على بُعد ميل تقريباً جنوب المجمع النووي في نطنز، الذي كان هدفًا لغارات جوية أميركية في 22 حزيران الماضي".







وبحسب التقرير، فإن عمليات الحفر في "جبل الفأس" لا تزال غامضة، مشيراً إلى أن الموقع السري لم يخضع لزيارة المفتشين النوويين الدوليين قط.





ويقدر المحللون، الذين راقبوا عملية بنائه، أن القاعات الواقعة تحت جبل الفأس قد تكون أعمق بأكثر من 260 و330 قدماً من تلك الموجودة في منشأة فوردو ، التي قصفتها الطائرات الحربية الأميركية، كما يمتد الموقع على مساحة ميل مربع تقريباً من سفح الجبل، مع وجود مدخلي نفقين على الجانبين الشرقي والغربي.





وكانت إيران أعلنت في عام 2020، عن خططها للبناء المنشأة، بهدف تعويض موقع دمر في وقت سابق من ذلك العام، فيما وصفته طهران بأنه عمل تخريبي.





ووفق التقارير، فقد بدأ بناء الأنفاق في كانون الأول 2020، ومع مرور الوقت أصبحت أبعاد المنشأة وعمقها مثاراً للجدل بين المحللين حول استخدامها لأغراض أخرى، إما كمنشأة سرية جديدة لتخصيب اليورانيوم، أو كموقع تخزين آمن لمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب.