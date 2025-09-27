Advertisement

عربي-دولي

قصة "منشأة غامضة" في إيران.. نشاطٌ كبير تحت الأرض!

Lebanon 24
27-09-2025 | 11:00
Doc-P-1422117-638945689349099609.jpg
Doc-P-1422117-638945689349099609.jpg photos 0
كشف تقرير جديد لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إيران تواصل أنشطتها النووية في منشأة غامضة تحت الأرض.
وذكر التقرير أن تلك الأنشطة قائمة بعد الضربة الجوية الأميركية - الإسرائيلية على إيران في شهر حزيران 2025.
 
 
التقرير استند إلى صور أقمار صناعية وتحليلات مستقلة، وقال إنَّ "إيران زادت من وتيرة البناء في موقع غامض تحت الأرض خلال الأشهر التي تلت قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآتها النووية الرئيسية"، مما يشير إلى أن طهران لم توقف العمل بشكل كامل على برنامجها النووي المشتبه به، وربما تُعيد بناءه بحذر. 


وبحسب التقرير، "يتواصل النشاط النووي في إيران في موقع يُعرف باسم (جبل الفأس)، حيث يحفر المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 أنفاقاً عميقة في سلسلة جبال زاغروس - على بُعد ميل تقريباً جنوب المجمع النووي في نطنز، الذي كان هدفًا لغارات جوية أميركية في 22 حزيران الماضي".



وبحسب التقرير، فإن عمليات الحفر في "جبل الفأس" لا تزال غامضة، مشيراً إلى أن الموقع السري لم يخضع لزيارة المفتشين النوويين الدوليين قط. 


ويقدر المحللون، الذين راقبوا عملية بنائه، أن القاعات الواقعة تحت جبل الفأس قد تكون أعمق بأكثر من 260 و330 قدماً من تلك الموجودة في منشأة فوردو الإيرانية، التي قصفتها الطائرات الحربية الأميركية، كما يمتد الموقع على مساحة ميل مربع تقريباً من سفح الجبل، مع وجود مدخلي نفقين على الجانبين الشرقي والغربي. 


وكانت إيران أعلنت في عام 2020، عن خططها للبناء المنشأة، بهدف تعويض موقع دمر في وقت سابق من ذلك العام، فيما وصفته طهران بأنه عمل تخريبي.


ووفق التقارير، فقد بدأ بناء الأنفاق في كانون الأول 2020، ومع مرور الوقت أصبحت أبعاد المنشأة وعمقها مثاراً للجدل بين المحللين حول استخدامها لأغراض أخرى، إما كمنشأة سرية جديدة لتخصيب اليورانيوم، أو كموقع تخزين آمن لمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب.


ورفضت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التعليق على أعمال البناء الجديدة في الموقع، الذي يحضع لمراقبتها منذ سنوات. (24)
