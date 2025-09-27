27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟
Lebanon 24
27-09-2025
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المقرر أن تُعاد مجموعة من
العقوبات
التي فرضتها
الأمم المتحدة
على
إيران
بسبب برنامجها
النووي
إلى حيز التنفيذ، مساء اليوم السبت، ما لم يحدث اختراق
دبلوماسي
في اللحظة الأخيرة، علماً أنه مستبعد.
Advertisement
إذ يرتقب أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعدما فعلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا،
فرنسا
، ألمانيا) ما يعرف بـ"سناب باك"، وهو آلية نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.
وستطال العقوبات المرتقبة الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي
الإيراني
أو تطوير الصواريخ الباليستية.
بما يشمل توفير المعدات أو الخبرات أو التمويل اللازم، والتي تُعد جميعها أسباباً كافية لفرض العقوبات.
كذلك ستتضمن العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، مع منع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران.
كما سيتم حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي أو الصاروخي، فضلاً عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج.
وقد يُمنع الأفراد المتورطون في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما سيتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد في البرامج النووية أو الصاروخية
الإيرانية
.
هذا وقد يتعرض أي شخص ينتهك نظام العقوبات لتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
عقوبات أوروبية خاصة
إلى ذلك، قد يُعاد فرض تدابير منفصلة من قبل
الاتحاد الأوروبي
إلى جانب العقوبات العالمية الأساسية.
علماً أن عملية "العودة التلقائية" لعقوبات الأمم المتحدة تتطلب لتنفيذها عملياً من قبل الدول الأعضاء، أن تحدث تلك الدول قوانينها لتتماشى معها، وبالتالي سيكون على الاتحاد
الأوروبي
وبريطانيا إصدار تشريعات لتنفيذ العقوبات، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول هذه العملية حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
غراهام: نثمّن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية للنفط في روسيا والصين
Lebanon 24
غراهام: نثمّن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية للنفط في روسيا والصين
27/09/2025 20:09:07
27/09/2025 20:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018
27/09/2025 20:09:07
27/09/2025 20:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة
Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة
27/09/2025 20:09:07
27/09/2025 20:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الدول التي تحتجز أميركيين بشكل غير قانوني
Lebanon 24
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الدول التي تحتجز أميركيين بشكل غير قانوني
27/09/2025 20:09:07
27/09/2025 20:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
الأوروبي
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
13:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:57 | 2025-09-27
27/09/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:15 | 2025-09-27
27/09/2025 12:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
12:00 | 2025-09-27
27/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:45 | 2025-09-27
27/09/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-09-27
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
12:57 | 2025-09-27
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:15 | 2025-09-27
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:00 | 2025-09-27
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
11:45 | 2025-09-27
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:28 | 2025-09-27
هؤلاء قد لا يحصلون على الجنسية الأميركية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24