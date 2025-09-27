ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟



Advertisement

إذ يرتقب أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعدما فعلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ، ألمانيا) ما يعرف بـ"سناب باك"، وهو آلية نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها. من المقرر أن تُعاد مجموعة من التي فرضتها على بسبب برنامجها إلى حيز التنفيذ، مساء اليوم السبت، ما لم يحدث اختراق في اللحظة الأخيرة، علماً أنه مستبعد.إذ يرتقب أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعدما فعلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، ، ألمانيا) ما يعرف بـ"سناب باك"، وهو آلية نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.

وستطال العقوبات المرتقبة الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي أو تطوير الصواريخ الباليستية.



بما يشمل توفير المعدات أو الخبرات أو التمويل اللازم، والتي تُعد جميعها أسباباً كافية لفرض العقوبات.

كذلك ستتضمن العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، مع منع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران.



كما سيتم حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي أو الصاروخي، فضلاً عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج.



وقد يُمنع الأفراد المتورطون في أنشطة نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

كما سيتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد في البرامج النووية أو الصاروخية .



هذا وقد يتعرض أي شخص ينتهك نظام العقوبات لتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.



عقوبات أوروبية خاصة

إلى ذلك، قد يُعاد فرض تدابير منفصلة من قبل إلى جانب العقوبات العالمية الأساسية.



علماً أن عملية "العودة التلقائية" لعقوبات الأمم المتحدة تتطلب لتنفيذها عملياً من قبل الدول الأعضاء، أن تحدث تلك الدول قوانينها لتتماشى معها، وبالتالي سيكون على الاتحاد وبريطانيا إصدار تشريعات لتنفيذ العقوبات، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول هذه العملية حتى الآن.