40 شهيدا اليوم في غزة.. واستمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة
Lebanon 24
27-09-2025
|
04:37
A-
A+
استشهد 40 شخصا في
قطاع غزة
، منذ فجر اليوم السبت، مع استمرار
الغارات
الإسرائيلية
المكثفة وعمليات نسف المنازل.
وأوضحت مصادر طبية أنه وصل إلى مستشفى الشفاء 9
شهداء
، و14 شهيدا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و10 شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيد واحد إلى مستشفى ناصر، و6 شهداء إلى مستشفى
الأقصى
، وفقا لما ذكرته
وكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا".
ونوّهت أن من بين
الشهداء
، واحد من طالبي المساعدات في منطقة "نتساريم".
وفي وقت سابق اليوم السبت، أشارت "وفا" نقلا عن مصادر طبية، بأن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف
الطيران الإسرائيلي
منزلا لعائلة الجمل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات
وسط قطاع غزة
.
بينما أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد 4 وإصابة آخرين بقصف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول 3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال 5 جثامين عقب قصف منزل يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.(سكاي نيوز)
