40 شهيدا اليوم في غزة.. واستمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة

استشهد 40 شخصا في ، منذ فجر اليوم السبت، مع استمرار المكثفة وعمليات نسف المنازل.وأوضحت مصادر طبية أنه وصل إلى مستشفى الشفاء 9 ، و14 شهيدا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و10 شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيد واحد إلى مستشفى ناصر، و6 شهداء إلى مستشفى ، وفقا لما ذكرته "وفا".ونوّهت أن من بين ، واحد من طالبي المساعدات في منطقة "نتساريم".وفي وقت سابق اليوم السبت، أشارت "وفا" نقلا عن مصادر طبية، بأن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف منزلا لعائلة الجمل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات .بينما أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد 4 وإصابة آخرين بقصف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول 3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع.وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال 5 جثامين عقب قصف منزل يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.(سكاي نيوز)