عربي-دولي

40 شهيدا اليوم في غزة.. واستمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة

Lebanon 24
27-09-2025 | 04:37
Doc-P-1422128-638945702580551037.jpg
Doc-P-1422128-638945702580551037.jpg photos 0
استشهد 40 شخصا في قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة وعمليات نسف المنازل.
وأوضحت مصادر طبية أنه وصل إلى مستشفى الشفاء 9 شهداء، و14 شهيدا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و10 شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيد واحد إلى مستشفى ناصر، و6 شهداء إلى مستشفى الأقصى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونوّهت أن من بين الشهداء ، واحد من طالبي المساعدات في منطقة "نتساريم".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أشارت "وفا" نقلا عن مصادر طبية، بأن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، بقصف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة الجمل في منطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

بينما أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في غزة، عن استشهاد 4 وإصابة آخرين بقصف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عن وصول 3 شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأعلنت مصادر في القطاع عن انتشال 5 جثامين عقب قصف منزل يعود لعائلة الشرفا في شارع الحجر شرق مدينة غزة، فيما تبقى 13 شخصا تحت الأنقاض.(سكاي نيوز)
الطيران الإسرائيلي

وكالة الأنباء

وسط قطاع غزة

الفلسطينية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

قطاع غزة

