"مذكرة توقيف بحق بشار الأسد".. هذه تفاصيلها من سوريا

أعلنت وكالة " " ، اليوم السبت، صدور مذكرة توقيف غيابية بحقّ الرئيس السوري السابق بتهم مُرتبطة بأحداث في عام 2011.

ونقلت الوكالة عن السابع في توفيق قولهُ إنَّ "مذكرة التوقيف تشمل اتهاماتٍ بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية".



وذكر العلي أنَّ "القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر ومتابعة القضية دولياً"، مُشيراً إلى أنَّ "هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011".

