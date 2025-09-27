Advertisement

"مذكرة توقيف بحق بشار الأسد".. هذه تفاصيلها من سوريا

Lebanon 24
27-09-2025 | 05:45
أعلنت وكالة "سانا" السورية، اليوم السبت، صدور مذكرة توقيف غيابية بحقّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم مُرتبطة بأحداث درعا في سوريا عام 2011.
ونقلت الوكالة عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي قولهُ إنَّ "مذكرة التوقيف تشمل اتهاماتٍ بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية".
 

وذكر العلي أنَّ "القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً"، مُشيراً إلى أنَّ "هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011".

