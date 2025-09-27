27
عربي-دولي
اتهمته بـ"التحريض".. واشنطن تلغي تأشيرة دول رئيس دولة إلى أميركا
Lebanon 24
27-09-2025
|
06:01
أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية إن
الولايات المتحدة
ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بسبب أفعاله "المتهورة والتحريضية".
وفي منشور على منصة "إكس"، ذكرت الوزارة أنَّ القرار يأتي بعد أن حث بيترو "جنوداً أميركيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف" خلال وقفة احتجاجية في
نيويورك
أمس الجمعة".
ونشر بيترو على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوّراً وهو يخاطب حشداً كبيرا باللغة الإسبانية عبر مكبر صوت، متوشحاً الكوفية، في حين نقل مترجمه تصريحاته التي دعت "بلدان العالم" لتقديم جنود من أجل جيش "أكبر من ذاك الأميركي".
وقال: "لذلك، من هنا في نيويورك، أطلب من جميع جنود جيش الولايات المتحدة عدم توجيه بنادقهم نحو الإنسانية، ارفضوا أوامر (الرئيس الأميركي دونالد)
ترامب
. أطيعوا أمر الإنسانية".
وأكد مصدر من مكتب الرئيس لوكالة الصحافة
الفرنسية
أن بيترو عائد إلى بوغوتا الجمعة ليلاً، في حين أفاد بيترو بأنه يحمل الجنسية الإيطالية أيضا وبالتالي، لا يحتاج إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقدم بيترو إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ندد في خطابه الثلاثاء الماضي بإدارة ترامب، ودعا إلى تحقيق جنائي في الضربات الأميركية الأخيرة على قوارب يشتبه بأنها تنقل المخدرات في الكاريبي، كما اتهمه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة.
وفي كلمته، قال بيترو إنه دعا إلى "إجراءات جنائية" بشأن هجمات صاروخية أميركية على قوارب يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي.
وكتب بيترو على موقع "إكس": "حرروا فلسطين، إذا سقطت غزة، ستموت الإنسانية".
وكان الرئيس الكولومبي أوقف تصدير الفحم إلى
إسرائيل
، مؤكدا أن بلاده لن تتواطأ مع الإبادة الجماعية في غزة.
وكانت كولومبيا سحبت سفيرها من
تل أبيب
، ووجهت انتقادات لاذعة لحكومة
الاحتلال
الإسرائيلي
، داعية إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة ورفع الحصار عن القطاع.
(الجزيرة نت)
