الدنمارك ترصد طائرات مسيّرة جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية

Lebanon 24
27-09-2025 | 06:41
نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنمركية عن القوات المسلحة قولها اليوم السبت إنه جرى رصد طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية في البلاد خلال الليل، وذلك بعد أن توغلت طائرات مسيرة عدة مرات بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الماضي.
وبينما لم تحدد القوات المسلحة الدنماركية أماكن رصد الطائرات المسيرة، نقلت وكالة ريتزاو للأنباء عن الشرطة قولها إنها رصدت طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة كاروب الجوية غرب الدنمرك.

وقالت الشرطة الدنماركية، يوم السبت، إنها رصدت مسيرتين مجهولتين تحلقان فوق أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، في آخر حادثة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دنماركيون بأنه "هجوم هجين".

وقال الشرطي سايمن سكلسيار لـ"فرانس برس": "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثا حوالى الساعة 20,15 (18,15 ت غ الجمعة) استمر عدة ساعات. رصدت مسيرة أو مسيرتين خارج القاعدة الجوية وفوقها".

وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيرتين، مؤكدا "لم نُسقطهما". وتابع أن الشرطة تتعاون مع الجيش في تحقيقاته.

وتتشارك قاعدة كاراب مدرجاتها مع مطار ميتييلاند المدني الذي أغلق لمدة قصيرة رغم أن أي رحلات لم تتأثر ولم تكن أي رحلات تجارية مقررة في ذلك الوقت، بحسب سكلسيار.
