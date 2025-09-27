27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدنمارك ترصد طائرات مسيّرة جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية
Lebanon 24
27-09-2025
|
06:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنمركية عن القوات المسلحة قولها اليوم السبت إنه جرى رصد طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية في البلاد خلال الليل، وذلك بعد أن توغلت طائرات مسيرة عدة مرات بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الماضي.
Advertisement
وبينما لم تحدد القوات المسلحة الدنماركية أماكن رصد الطائرات المسيرة، نقلت وكالة ريتزاو للأنباء عن الشرطة قولها إنها رصدت طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة كاروب الجوية غرب الدنمرك.
وقالت الشرطة الدنماركية، يوم السبت، إنها رصدت مسيرتين مجهولتين تحلقان فوق أكبر
قاعدة عسكرية
في البلاد، في آخر حادثة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دنماركيون بأنه "هجوم هجين".
وقال الشرطي سايمن سكلسيار لـ"فرانس برس": "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثا حوالى الساعة 20,15 (18,15 ت غ الجمعة) استمر عدة ساعات. رصدت مسيرة أو مسيرتين خارج
القاعدة
الجوية وفوقها".
وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيرتين، مؤكدا "لم نُسقطهما". وتابع أن الشرطة تتعاون مع الجيش في تحقيقاته.
وتتشارك قاعدة كاراب مدرجاتها مع مطار ميتييلاند المدني الذي أغلق لمدة قصيرة رغم أن أي رحلات لم تتأثر ولم تكن أي رحلات تجارية مقررة في ذلك الوقت، بحسب سكلسيار.
مواضيع ذات صلة
الشرطة الدنماركية: رصد مسيّرات فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك
Lebanon 24
الشرطة الدنماركية: رصد مسيّرات فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك
27/09/2025 20:03:59
27/09/2025 20:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع الدنمارك يصف تحليق الطائرات المُسيّرة فوق المطارات بأنه "هجوم منظّم"
Lebanon 24
وزير دفاع الدنمارك يصف تحليق الطائرات المُسيّرة فوق المطارات بأنه "هجوم منظّم"
27/09/2025 20:03:59
27/09/2025 20:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الروسية في الدنمارك تنفي بشدة أي ضلوع لموسكو في عملية تحليق المسيّرات فوق مطارات دنماركية
Lebanon 24
السفارة الروسية في الدنمارك تنفي بشدة أي ضلوع لموسكو في عملية تحليق المسيّرات فوق مطارات دنماركية
27/09/2025 20:03:59
27/09/2025 20:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك تقبل عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة
Lebanon 24
الدنمارك تقبل عرضا سويديا لتزويدها بأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة
27/09/2025 20:03:59
27/09/2025 20:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة عسكرية
القاعدة
هولتين
المطار
اراب
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
13:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:57 | 2025-09-27
27/09/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:15 | 2025-09-27
27/09/2025 12:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
12:00 | 2025-09-27
27/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:45 | 2025-09-27
27/09/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-09-27
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
12:57 | 2025-09-27
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:15 | 2025-09-27
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:00 | 2025-09-27
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
11:45 | 2025-09-27
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:28 | 2025-09-27
هؤلاء قد لا يحصلون على الجنسية الأميركية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24