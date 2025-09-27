Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق رئيس كولومبيا بعد إعلان أميركا إلغاء تأشيرته؟

Lebanon 24
27-09-2025 | 10:06
وصل الرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو إلى العاصمة بوغوتا بعد أن غادر الولايات المتحدة ليل الجمعة، وصرح مباشرة بأنه لا يهمه أنه لم يعد لديه تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.
وأكد مصدر من مكتب الرئيس لفرانس برس أن بيترو غادر الولايات المتحدة ليل الجمعة عائدا إلى بوغوتا.

وقال بيترو بعيد وصوله، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "لقد وصلت إلى بوغوتا. لم يعد لدي تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.. لا يهمني".

وأشار بيترو، الذي يحمل جواز سفر إيطاليا، إلى أنه ليس مواطنا كولومبيا فحسب، بل إنه مواطن أوروبي أيضا، ما يعني أنه لن يحتاج إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وقال بيترو بعد مغادرته نيويورك متوجها إلى بوغوتا إنه يعتبر نفسه "شخصا حرا في العالم".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة قالت في وقت سابق إنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب قيامه بـ"أفعال تحريضية" أثناء وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك.
