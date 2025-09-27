كيف علّق رئيس كولومبيا بعد إعلان أميركا إلغاء تأشيرته؟

Advertisement

وصل الرئيس الكولومبي اليساري إلى العاصمة بوغوتا بعد أن غادر ليل الجمعة، وصرح مباشرة بأنه لا يهمه أنه لم يعد لديه تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.وأكد مصدر من لفرانس برس أن بيترو غادر الولايات المتحدة ليل الجمعة عائدا إلى بوغوتا.وقال بيترو بعيد وصوله، على حسابه في "لقد وصلت إلى بوغوتا. لم يعد لدي تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.. لا يهمني".وأشار بيترو، الذي يحمل جواز سفر ، إلى أنه ليس مواطنا فحسب، بل إنه مواطن أيضا، ما يعني أنه لن يحتاج إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.وقال بيترو بعد مغادرته متوجها إلى بوغوتا إنه يعتبر نفسه "شخصا حرا في العالم".وكانت الجمعة قالت في وقت سابق إنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب قيامه بـ"أفعال تحريضية" أثناء وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك.