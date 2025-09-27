27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كيف علّق رئيس كولومبيا بعد إعلان أميركا إلغاء تأشيرته؟
Lebanon 24
27-09-2025
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل الرئيس الكولومبي اليساري
غوستافو
بيترو
إلى العاصمة بوغوتا بعد أن غادر
الولايات المتحدة
ليل الجمعة، وصرح مباشرة بأنه لا يهمه أنه لم يعد لديه تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.
Advertisement
وأكد مصدر من
مكتب الرئيس
لفرانس برس أن بيترو غادر الولايات المتحدة ليل الجمعة عائدا إلى بوغوتا.
وقال بيترو بعيد وصوله، على حسابه في
مواقع التواصل الاجتماعي
"لقد وصلت إلى بوغوتا. لم يعد لدي تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.. لا يهمني".
وأشار بيترو، الذي يحمل جواز سفر
إيطاليا
، إلى أنه ليس مواطنا
كولومبيا
فحسب، بل إنه مواطن
أوروبي
أيضا، ما يعني أنه لن يحتاج إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقال بيترو بعد مغادرته
نيويورك
متوجها إلى بوغوتا إنه يعتبر نفسه "شخصا حرا في العالم".
وكانت
وزارة الخارجية الأميركية
الجمعة قالت في وقت سابق إنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب قيامه بـ"أفعال تحريضية" أثناء وقفة احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك.
مواضيع ذات صلة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتابع إعلان الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات مسؤولينا وكيف سينطبق على وفدنا
Lebanon 24
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتابع إعلان الخارجية الأمريكية إلغاء تأشيرات مسؤولينا وكيف سينطبق على وفدنا
27/09/2025 20:02:56
27/09/2025 20:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: أميركا ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بمزاعم "أفعاله التحريضية"
Lebanon 24
أ ف ب: أميركا ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بمزاعم "أفعاله التحريضية"
27/09/2025 20:02:56
27/09/2025 20:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: أدين إلغاء تأشيرات ممثلي السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: أدين إلغاء تأشيرات ممثلي السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
27/09/2025 20:02:56
27/09/2025 20:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم غوتيريش: سنناقش إلغاء تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية مع الخارجية الأميركية ونأمل التوصل إلى حل
Lebanon 24
المتحدث باسم غوتيريش: سنناقش إلغاء تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية مع الخارجية الأميركية ونأمل التوصل إلى حل
27/09/2025 20:02:56
27/09/2025 20:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية
مواقع التواصل الاجتماعي
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
مكتب الرئيس
نيويورك
إيطاليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
13:00 | 2025-09-27
27/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
Lebanon 24
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:57 | 2025-09-27
27/09/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
Lebanon 24
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:15 | 2025-09-27
27/09/2025 12:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
Lebanon 24
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
12:00 | 2025-09-27
27/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
Lebanon 24
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:45 | 2025-09-27
27/09/2025 11:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-09-27
مفاجأة.. مصير "المونديال" مُهدّد وتقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
12:57 | 2025-09-27
لأوّل مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصرالله
12:15 | 2025-09-27
سوريا.. انفجار عبوة ناسفة خلال "تفكيكها" في دمشق (فيديو)
12:00 | 2025-09-27
رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!
11:45 | 2025-09-27
عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"
11:28 | 2025-09-27
هؤلاء قد لا يحصلون على الجنسية الأميركية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24