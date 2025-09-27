رواتب وحماية كاملة… مكالمات "مشبوهة" تربك إسرائيل!

27
حذّرت السلطات
الإسرائيلية
في مجال الأمن السيبراني، من مكالمات هاتفية تستهدف المواطنين، تحمل رسائل مسجلة تدعوهم للعمل لصالح الاستخبارات
الإيرانية
كـ"عملاء" مقابل رواتب وحماية كاملة.
وذكرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" أن
الهيئة الوطنية
للأمن السيبراني
في إسرائيل
أكدت تلقي عشرات المواطنين لمكالمات تضمنت "عروضًا مالية مشبوهة للانضمام إلى شبكة إيرانية".
وأشارت الهيئة إلى أن الرسائل المسجلة كانت "بلغة عبرية غير متقنة، وتحمل نبرات تهديد"، مؤكدة أن هذه المكالمات "لا تشكل أي تهديد تقني للأجهزة، بل هي مجرد محاولة للتخويف".
ودعت المواطنين إلى عدم الرد على هذه المكالمات، أو قطعها فورًا دون الضغط على أي زر إذا تم الرد.
وقال مسؤول في الهيئة: "الرد على المكالمة فقط لا يضر بهاتفك. الموضوع قيد التحقيق ويتم التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وتشهد الأشهر الأخيرة تصاعدًا في أعمال التجسس بين
إيران
وإسرائيل، البلدين اللذين خاضا حربًا استمرت 12 يومًا في حزيران الماضي.
وفي السبت الماضي، أصدرت السلطات الإيرانية حكم إعدام بحق شخصين على خلفية مزاعم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
(الموساد).
وبعد الحرب الأخيرة، قامت السلطات القضائية الإيرانية باعتقال عدد من الأشخاص ومحاكمتهم بتهم التجسس لصالح
إسرائيل
، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق بعضهم.
وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أكثر من مرة عن تفكيك شبكات تجسس إيرانية والقبض على عملاء يعملون لصالح
طهران
.
