عربي-دولي

عن خطة ترامب لإنهاء الحرب.. بيان لـ"حماس"

Lebanon 24
27-09-2025 | 11:45
أعلنت حركة حماس، السبت، أنها لم تتسلم أي خطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت توسعت فيه القوات الإسرائيلية بعملياتها العسكرية داخل مدينة غزة.
وجاء تصريح الحركة بعد تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفاد بأن حماس وافقت مبدئيًا على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق خطة ترامب، والتي تضمنت أيضًا إنهاء حكم حماس في غزة وضمان عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين.

وقال مسؤول في حماس لـ"رويترز" إن الحركة "لم تُعرض عليها أي خطة"، فيما كان ترامب قد صرح للصحفيين الجمعة بالقول: "يبدو أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة"، دون الكشف عن تفاصيل أو جدول زمني. ولم يصدر عن إسرائيل أي رد علني على تصريحات ترامب، الذي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين.

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد أوضح أن ترامب قدم الأسبوع الماضي مقترحات لقادة دول ذات أغلبية مسلمة تتضمن خطة سلام من 21 بندًا في الشرق الأوسط.

