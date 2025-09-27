Advertisement

وجاء تصريح الحركة بعد تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفاد بأن حماس وافقت مبدئيًا على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات السجناء وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق خطة ، والتي تضمنت أيضًا إنهاء حكم حماس في غزة وضمان عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين.وقال مسؤول في حماس لـ" " إن الحركة "لم تُعرض عليها أي خطة"، فيما كان ترامب قد صرح للصحفيين الجمعة بالقول: "يبدو أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة"، دون تفاصيل أو جدول زمني. ولم يصدر عن أي رد علني على تصريحات ترامب، الذي يلتقي بنيامين الاثنين.وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد أوضح أن ترامب قدم الأسبوع الماضي مقترحات لقادة دول ذات أغلبية مسلمة تتضمن خطة سلام من 21 بندًا في .