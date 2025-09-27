27
إقتصاد
كوريا الجنوبية ترفض مقترح ترامب لخفض الرسوم الجمركية
Lebanon 24
27-09-2025
|
09:55
photos
0
أوضح
المستشار الرئاسي
لكوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن سول غير قادرة على دفع 350 مليار دولار مقدمًا للاستثمارات في
الولايات المتحدة
، كما اقترح
الرئيس دونالد ترامب
ضمن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن البلاد تبحث عن حل بديل.
وقبل يوم، أكد
ترامب
أن على
كوريا الجنوبية
تقديم تلك الاستثمارات مقدما لكن سول أوضحت أنها ستعاني من أزمة مالية إذا ما لبت المطالب الأميركية دون ضمانات، وفق وكالة "
رويترز
".
وفي
تموز
الماضي تعهدت
كوريا
الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في مشاريع أمريكية، لكنها رفضت المطالب
الأمريكية
بالسيطرة على الأموال.
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس لي جاي ميونغ، إنه دون ضمانات مثل مقايضة العملة، يمكن أن يغرق اقتصاد كوريا الجنوبية في أزمة.
وذكر أحد مسؤولي الحكومة
الكورية
الجنوبية أنّ موقف بلاده لا يزال يتمثل في أنهم سيتفاوضون مع الولايات المتحدة بموجب مبدأ أن الاتفاق يجب أن يلبي
المصالح الوطنية
وأن يكون مجديًا تجاريًا.
