عربي-دولي

لافروف من الأمم المتحدة: إعادة فرض العقوبات على إيران "غير قانوني"

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:17
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محاولات الغرب لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران تمثل "إجراءات غير قانونية"، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "الابتزاز والضغط" ضد طهران.
وقال لافروف إن الغرب «رفض في مجلس الأمن اقتراحاً منطقياً قدمته روسيا والصين لتمديد اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، ما يكشف نهجه في تخريب البحث عن حلول بنّاءة وسعيه لانتزاع تنازلات أحادية». وأضاف: "كل تلاعبات الغرب لاستعادة العقوبات الأممية ضد إيران، مثل العقوبات نفسها، غير قانونية".

من جهته، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد عودته من نيويورك أن بلاده توصلت إلى "اتفاق أولي" مع الدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي والعقوبات، لكن الموقف الأميركي حال دون إبرام الاتفاق بصيغته النهائية. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "الولايات المتحدة لا تريد إيران قوية في المنطقة وتبحث عن ذرائع لتعطيل أي تفاهم".

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، الجمعة، مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231) لمدة ستة أشهر تمهيداً لاستئناف المفاوضات. وتأتي هذه التطورات بينما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في أغسطس الماضي ببدء آلية استعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي ألغيت بموجب اتفاق 2015.
الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الأمن

الإيراني

الأوروبي

من جهته

