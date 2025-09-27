لافروف من الأمم المتحدة: إعادة فرض العقوبات على إيران "غير قانوني"

Advertisement

أكد الروسي سيرغي لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محاولات الغرب لإعادة فرض عقوبات دولية على تمثل "إجراءات غير قانونية"، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "الابتزاز والضغط" ضد طهران.وقال لافروف إن الغرب «رفض في اقتراحاً منطقياً قدمته والصين لتمديد اتفاق 2015 حول البرنامج ، ما يكشف نهجه في تخريب البحث عن حلول بنّاءة وسعيه لانتزاع تنازلات أحادية». وأضاف: "كل تلاعبات الغرب لاستعادة الأممية ضد إيران، مثل العقوبات نفسها، غير قانونية".، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد عودته من نيويورك أن بلاده توصلت إلى "اتفاق أولي" مع الدول الأوروبية الثلاث بشأن الملف النووي والعقوبات، لكن الموقف الأميركي حال دون إبرام الاتفاق بصيغته النهائية. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: " لا تريد إيران قوية في المنطقة وتبحث عن ذرائع لتعطيل أي تفاهم".وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، الجمعة، مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231) لمدة ستة أشهر تمهيداً لاستئناف المفاوضات. وتأتي هذه التطورات بينما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في أغسطس الماضي ببدء آلية استعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي ألغيت بموجب اتفاق 2015.