إعصار يضرب فيتنام.. إجلاء آلاف الأشخاص وإغلاق المطارات

Lebanon 24
28-09-2025 | 03:57
أغلقت فيتنام مطاراتها وأجّلت آلاف الأشخاص في المناطق التي يُحتمل أن تتأثر بإعصار بوالوي، الذي زادت قوته أثناء تحركه نحو البلاد، بعد أيام من مقتل 10 أشخاص على الأقل وفيضانات واسعة النطاق في الفلبين.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية إن سرعة الرياح بلغت 133 كيلومتراً في الساعة فجر الأحد بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع وصول الإعصار إلى اليابسة في وسط البلاد في وقت متأخر من اليوم الأحد، قبل الموعد المتوقع بسبب سرعته.

وأوضحت الحكومة أن السلطات في إقليم ها تنه بوسط فيتنام، بدأت في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، بينما وضع آلاف الجنود في حالة تأهب.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق العمليات في أربعة مطارات ساحلية، بينها مطار دانانغ الدولي، مع تعديل مواعيد إقلاع بعض الرحلات. وأكدت الحكومة أن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في فيضانات في محافظتي هيو وكوانغ تري. (العربية)
