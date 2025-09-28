27
إقتصاد
مدير صندوق التحوّط "غرينلايت كابيتال" يُحذّر من الذكاء الإصطناعيّ
Lebanon 24
28-09-2025
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر ديفيد آينهورن مدير صندوق التحوّط "غرينلايت كابيتال"، من أنّ "الإنفاق غير المسبوق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسائر رأسمالية كبيرة، حتى إذا أثبتت هذه التقنية نجاحا باهراً".
وقال آينهورن إنّ "الإنفاق التراكمي الذي تصل قيمته إلى تريليون دولار من قبل شركات مثل "آبل" و"ميتا" و"
أوبن إيه آي
" هو إنفاق ضخم لدرجة أن العوائد المتوقعة منه غير مضمونة". (روسيا اليوم)
