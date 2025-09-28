مدير صندوق التحوّط "غرينلايت كابيتال" يُحذّر من الذكاء الإصطناعيّ

Advertisement

حذّر ديفيد آينهورن مدير صندوق التحوّط "غرينلايت كابيتال"، من أنّ "الإنفاق غير المسبوق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسائر رأسمالية كبيرة، حتى إذا أثبتت هذه التقنية نجاحا باهراً".وقال آينهورن إنّ "الإنفاق التراكمي الذي تصل قيمته إلى تريليون دولار من قبل شركات مثل "آبل" و"ميتا" و" " هو إنفاق ضخم لدرجة أن العوائد المتوقعة منه غير مضمونة". (روسيا اليوم)