بشأن الحرب... ماذا سيطلب ترامب من نتنياهو غداً؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ "القناة الـ12 الإسرائيليّة قالت إنّ "الرئيس الأميركي سيعرض على رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين ، خلال لقائهما المرتقب يوم غدّ الاثنين، جدولا زمنيا واضحا لإنهاء الحرب".

وكشفت القناة الإسرائيليّة أنّ "موضوع الضمّ في سيطرح أيضا في اللقاء، بعدما أعلن علنا أنه لن يسمح لإسرائيل بالمضي في هذه الخطوة"، وأشارت إلى أنّ "مسؤولين إسرائيليين أوضحوا أن نتنياهو لم يكن ينوي تنفيذ الضم أصلا خشية الإضرار باتفاقيات أبراهام".



ووفقا لمصدر مطلع على التفاصيل، لم يكن العرب متحمسين للمقترح، الذي لم يتضمن اعترافا بدولة فلسطينية لكنهم وافقوا على المضي قدما فيه لإنهاء الحرب . من جانبه، قال نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحرب ستتوقف "فور قبول بشروط "، مجددا رفضه لحل الدولتين ومتهما بالسعي لإقامة دولة "على أنقاض إسرائيل".



ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مطلع على المقترح الذي عرض على القادة العرب مطلع الأسبوع الجاري، أنه من المرجح أن يتم تمريره عبر القطريين إلى فريق التفاوض المتواجد في الدوحة. (عربي 21)