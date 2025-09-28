Advertisement

عربي-دولي

بشأن الحرب... ماذا سيطلب ترامب من نتنياهو غداً؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 08:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ "القناة الـ12 الإسرائيليّة قالت إنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرض على رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب يوم غدّ الاثنين، جدولا زمنيا واضحا لإنهاء الحرب".
وكشفت القناة الإسرائيليّة أنّ "موضوع الضمّ في الضفة الغربية سيطرح أيضا في اللقاء، بعدما أعلن ترامب علنا أنه لن يسمح لإسرائيل بالمضي في هذه الخطوة"، وأشارت إلى أنّ "مسؤولين إسرائيليين أوضحوا أن نتنياهو لم يكن ينوي تنفيذ الضم أصلا خشية الإضرار باتفاقيات أبراهام".

ووفقا لمصدر مطلع على التفاصيل، لم يكن القادة العرب متحمسين للمقترح، الذي لم يتضمن اعترافا بدولة فلسطينية لكنهم وافقوا على المضي قدما فيه لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحرب ستتوقف "فور قبول حماس بشروط إسرائيل"، مجددا رفضه لحل الدولتين ومتهما الفلسطينيين بالسعي لإقامة دولة "على أنقاض إسرائيل".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مطلع على المقترح الذي عرض على القادة العرب مطلع الأسبوع الجاري، أنه من المرجح أن يتم تمريره عبر القطريين إلى فريق التفاوض المتواجد في الدوحة.  (عربي 21)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24