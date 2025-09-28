27
العثور على مسيّرة حربية في حقل ألغام جنوب العراق
Lebanon 24
28-09-2025
|
08:03
photos
0
بينت صور الطائرة المسيّرة التي سقطت في
شمال محافظة
البصرة جنوبي
العراق
أنها تشبه طائرة "شاهد"
الإيرانية
بعد أن أشارت المعلومات الأولية إلى أنها إسرائيلية المنشأ.
وكشف مصدر أمني، اليوم الأحد، لموقع "
السومرية نيوز
"، أن "شركة ألغام وأثناء عمليات مسح المناطق، القريبة من حقل مجنون النفطي عثرت على طائرة مسيّرة، لكن من غير المعروف سبب سقوطها أو متى سقطت".
كما يظهر أن سقوط الطائرة حديث
العهد
حيث تبدو نظيفة تماما من أي آثار غبار، بالرغم من أنها سقطت في منطقة صحراوية بالكامل. (روسيا اليوم)
