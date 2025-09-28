العثور على مسيّرة حربية في حقل ألغام جنوب العراق

بينت صور الطائرة المسيّرة التي سقطت في البصرة جنوبي أنها تشبه طائرة "شاهد" بعد أن أشارت المعلومات الأولية إلى أنها إسرائيلية المنشأ.

وكشف مصدر أمني، اليوم الأحد، لموقع " "، أن "شركة ألغام وأثناء عمليات مسح المناطق، القريبة من حقل مجنون النفطي عثرت على طائرة مسيّرة، لكن من غير المعروف سبب سقوطها أو متى سقطت".

كما يظهر أن سقوط الطائرة حديث حيث تبدو نظيفة تماما من أي آثار غبار، بالرغم من أنها سقطت في منطقة صحراوية بالكامل. (روسيا اليوم)