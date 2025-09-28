Advertisement

عربي-دولي

العثور على مسيّرة حربية في حقل ألغام جنوب العراق

Lebanon 24
28-09-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1422525-638946687646095573.jpg
Doc-P-1422525-638946687646095573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينت صور الطائرة المسيّرة التي سقطت في شمال محافظة البصرة جنوبي العراق أنها تشبه طائرة "شاهد" الإيرانية بعد أن أشارت المعلومات الأولية إلى أنها إسرائيلية المنشأ.
Advertisement
 
وكشف مصدر أمني، اليوم الأحد، لموقع "السومرية نيوز"، أن "شركة ألغام وأثناء عمليات مسح المناطق، القريبة من حقل مجنون النفطي عثرت على طائرة مسيّرة، لكن من غير المعروف سبب سقوطها أو متى سقطت".
 
 
كما يظهر أن سقوط الطائرة حديث العهد حيث تبدو نظيفة تماما من أي آثار غبار، بالرغم من أنها سقطت في منطقة صحراوية بالكامل. (روسيا اليوم) 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
lebanon 24
28/09/2025 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام عراقية: الأمن الوطني يحقق في حادثة العثور على مسيّرة وتوقيت سقوطها
lebanon 24
28/09/2025 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أوكرانيا تسقط سجائر وزجاجات مياه مسمومة وألغام في دونباس
lebanon 24
28/09/2025 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: العثور على وسائل قتالية في مواقع جنوبي سوريا
lebanon 24
28/09/2025 19:39:38 Lebanon 24 Lebanon 24

السومرية نيوز

شمال محافظة

روسيا اليوم

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:23 | 2025-09-28
12:00 | 2025-09-28
11:55 | 2025-09-28
11:27 | 2025-09-28
11:27 | 2025-09-28
10:49 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24