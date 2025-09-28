نداء عاجل من "حماس" إلى إسرائيل: عمري ميران ومتان أنغريست في خطر

أعلنت حركة " " عن انقطاع الاتصال مع رهينتين في حيي الصبرة وتل الهوا، مشيرةً إلى أن حياة عمري ميران ومتان أنغريست في خطر حقيقي.

Advertisement

وطالبت "حماس" وقف الهجمات الجوية 24 ساعة وبالتراجع فورا إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة لإنقاذ الرهينتين.