عربي-دولي

نداء عاجل من "حماس" إلى إسرائيل: عمري ميران ومتان أنغريست في خطر

Lebanon 24
28-09-2025 | 08:41
أعلنت حركة "حماس" عن  انقطاع الاتصال مع رهينتين في حيي الصبرة وتل الهوا، مشيرةً إلى أن حياة  عمري ميران ومتان أنغريست في خطر حقيقي. 
وطالبت "حماس" إسرائيل وقف الهجمات الجوية 24 ساعة وبالتراجع فورا إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة لإنقاذ الرهينتين. 
 
 
 
 
