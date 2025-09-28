الرئيس المصريّ يُصدر توجيهات تتعلّق بسعر الصرف والتضخم

Advertisement

وجه بمواصلة الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم في البلاد.وكلف خلال اجتماع مع رئيس بضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة. (روسيا اليوم)