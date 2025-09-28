Advertisement

إقتصاد

الرئيس المصريّ يُصدر توجيهات تتعلّق بسعر الصرف والتضخم

Lebanon 24
28-09-2025 | 09:36
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بمواصلة الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم في البلاد.
وكلف السيسي خلال اجتماع مع رئيس البنك المركزي المصري حسن عبدالله بضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة. (روسيا اليوم)
إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

البنك المركزي المصري

عبد الفتاح السيسي

البنك المركزي

الرئيس المصري

روسيا اليوم

حسن عبدالله

عبد الفتاح

