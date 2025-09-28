Advertisement

صحة

مع تزايد الإصابات في الخريف... كيف يُمكن التمييز بين "كورونا" و"الإنفلونزا"؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 09:53
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ العالم يشهد موجة متصاعدة من الإصابات بالإنفلونزا و"كورونا"، مع بدء انخفاض درجات الحرارة في الخريف.
ويتشارك الفيروسان في العديد من الأعراض، ما يصعب التمييز بينهما، لكن هناك اختلافات في طريقة ظهورهما والمخاطر التي يشكلانها.

الإنفلونزا هي عدوى تنفسية تنتشر بقوة في المواسم الباردة ويمكن أن تكون أكثر إضعافا للجسم من البرد العادي "الزكام". وبينما يسبب البرد العادي سيلان الأنف والعطس ودموع العينين وتهيجا خفيفا في الحلق، تميل الإنفلونزا إلى الظهور فجأة مع الحمى وآلام الجسم والإرهاق.

ويظل التطعيم أقوى وسيلة للدفاع، حيث تظهر الدراسات أن اللقاحات تقلل بشكل كبير من حالات المرض الشديد ودخول المستشفى.

وما يزال "كوفيد-19" يسبب مرضا خطيرا، خاصة بين الفئات الضعيفة. ويستمر الفيروس في التطور، حيث تنتشر المتحورات الجديدة بسهولة عبر الرذاذ التنفسي.

وتغيرت الأعراض الشائعة للمرض منذ بداية الجائحة، حيث يعاني العديد من الأشخاص الآن من أعراض تشبه البرد، مثل سيلان الأنف أو التهاب الحلق أو انسداد الجيوب الأنفية. لكن آخرين ما زالوا يبلغون عن حمى أو قشعريرة، أو سعال مستمر، أو إرهاق، أو صداع، أو ضيق في التنفس. وقد تحدث أيضا مشاكل في المعدة مثل الغثيان والإسهال.

ويوصي الأطباء بالانتباه إلى بحة الصوت التي أصبحت إحدى السمات البارزة في السلالة الحديثة المسماة "ستراتوس"، ولها متحوران: XFG وXFG.3. (روسيا اليوم)
 
 
 
