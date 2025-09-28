في أسبوع القمة الأوروبية.. الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات المدنية

Advertisement

ستحظر الدنمارك تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع لضمان الأمن في وقت تستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد ، حسبما أعلنت ، الأحد.وقال وزير النقل توماس دانييلسن في بيان: "تستضيف الدنمارك قادة خلال الأسبوع المقبل حيث سيكون هناك تركيز إضافي على الأمن. وبالتالي سنغلق، من الاثنين إلى الجمعة، المجال الجوي للدنمارك أمام جميع المسيرات المدنية".وأضاف: "بهذه الطريقة نزيل الخطر الذي يمكن أن يسببه الخلط بين مسيّرات العدو والمسيرات الشرعية".وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفق الوزارة. (العربية)