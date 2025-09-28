Advertisement

عربي-دولي

قافلة دولية تستأنف إبحارها نحو غزة متحدية الحصار الإسرائيلي

Lebanon 24
28-09-2025 | 11:27
أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي أن قافلة المساعدات الدولية، التي توقفت أيامًا في المياه اليونانية لإصلاح أعطال فنية، استأنفت رحلتها إلى غزة بهدف تحدي الحصار البحري الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية.
الأسطول، الذي يضم نحو 47 سفينة مدنية منها سفن يونانية انضمت حديثًا، يقلّ نشطاء من عشرات الدول بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونحو 40 إيطاليًا، ويأمل الوصول إلى غزة الأسبوع المقبل.

وفي بيان على مواقع التواصل كتب المنظمون: "أيها الإخوة والأخوات في غزة، نبحر بأملٍ يملأ قلوبنا. صمودكم هو بوصلتنا، ونضالكم هو نضالنا. معًا، سنكسر صمت الحصار".

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني كرّر اقتراحه بأن تُسلَّم المساعدات إلى قبرص لتوزيعها لاحقًا في غزة عبر الكنيسة الكاثوليكية، لكن النشطاء رفضوا ذلك. وحذّر تاجاني من مخاطر الاقتراب من المياه الإسرائيلية.

الأسطول كان قد تعرّض الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة ألقت قنابل صوتية ومواد مهيجة قبالة كريت في المياه الدولية، ما تسبب بأضرار مادية من دون إصابات. إسرائيل لم تعلق على الحادثة، لكنها تؤكد سابقًا أنها ستمنع أي قوارب من الوصول إلى غزة.

في المقابل، نشرت كل من إيطاليا وإسبانيا سفنًا حربية قريبة من القافلة لدعم مهام الإنقاذ والمراقبة الإنسانية.
