قافلة دولية تستأنف إبحارها نحو غزة متحدية الحصار الإسرائيلي

الأسطول، الذي يضم نحو 47 سفينة مدنية منها سفن يونانية انضمت حديثًا، يقلّ نشطاء من عشرات الدول بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ ونحو 40 إيطاليًا، ويأمل الوصول إلى غزة الأسبوع المقبل.وفي بيان على مواقع التواصل كتب المنظمون: "أيها الإخوة والأخوات في غزة، نبحر بأملٍ يملأ قلوبنا. صمودكم هو بوصلتنا، ونضالكم هو نضالنا. معًا، سنكسر صمت الحصار".أنطونيو تاجاني كرّر اقتراحه بأن تُسلَّم المساعدات إلى لتوزيعها لاحقًا في غزة عبر الكنيسة الكاثوليكية، لكن النشطاء رفضوا ذلك. وحذّر تاجاني من مخاطر الاقتراب من المياه .الأسطول كان قد تعرّض الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة ألقت قنابل صوتية ومواد مهيجة قبالة كريت في المياه الدولية، ما تسبب بأضرار مادية من دون إصابات. لم تعلق على الحادثة، لكنها تؤكد سابقًا أنها ستمنع أي قوارب من الوصول إلى غزة.في المقابل، نشرت كل من وإسبانيا سفنًا حربية قريبة من القافلة لدعم مهام الإنقاذ والمراقبة الإنسانية.