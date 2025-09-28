26
في خلال أسبوع القمة الأوروبية.. الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات
Lebanon 24
28-09-2025
|
11:27
A-
A+
ستحظر الدنمارك تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع لضمان الأمن في وقت تستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد
الأوروبي
، حسبما أعلنت
وزارة النقل
، الأحد.
وقال وزير النقل توماس دانييلسن في بيان: "تستضيف الدنمارك قادة
الاتحاد الأوروبي
خلال الأسبوع المقبل حيث سيكون هناك تركيز إضافي على الأمن. وبالتالي سنغلق، من الاثنين إلى الجمعة، المجال الجوي للدنمارك أمام جميع المسيرات المدنية".
وأضاف: "بهذه الطريقة نزيل الخطر الذي يمكن أن يسببه الخلط بين مسيّرات العدو والمسيرات الشرعية".
وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفق الوزارة.
وقال وزير العدل
بيتر هاملغارد
في البيان نفسه إن الغرض من الحظر هو تسهيل عمل الشرطة والسلطات الأخرى.
الاتحاد الأوروبي
القمة الأوروبية
بيتر هاملغارد
وزارة النقل
الأوروبي
أوروبي
مسيرات
دو وال
تابع
