في خلال أسبوع القمة الأوروبية.. الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات

ستحظر الدنمارك تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع لضمان الأمن في وقت تستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد ، حسبما أعلنت ، الأحد.وقال وزير النقل توماس دانييلسن في بيان: "تستضيف الدنمارك قادة خلال الأسبوع المقبل حيث سيكون هناك تركيز إضافي على الأمن. وبالتالي سنغلق، من الاثنين إلى الجمعة، المجال الجوي للدنمارك أمام جميع المسيرات المدنية".وأضاف: "بهذه الطريقة نزيل الخطر الذي يمكن أن يسببه الخلط بين مسيّرات العدو والمسيرات الشرعية".وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفق الوزارة.وقال وزير العدل في البيان نفسه إن الغرض من الحظر هو تسهيل عمل الشرطة والسلطات الأخرى.