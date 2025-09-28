Advertisement

تأجيل زيارة السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى مصر

Lebanon 24
28-09-2025 | 12:39
تقرر تأجيل زيارة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى مصر في الوقت الحالي، حسبما قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.
ويأتي التأجيل بعد وقت قصير من تأكيد متحدث باسم السفارة الأميركية لـ"فرانس برس"، أن السفير سيقوم بزيارة "نادرة" إلى القاهرة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشارت إلى الرحلة في وقت سابق، التي ستكون أول زيارة رسمية لمصر منذ عقود يقوم بها سفير أميركي لدى إسرائيل وهو في منصبه.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر على خلفية حرب غزة، التي تقع على حدود البلدين.
