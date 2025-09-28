في ميشيغن.. إطلاق نار وحريق بكنيسة هذه تفاصيله

Advertisement

أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار وحريق اندلع بكنيسة في ولاية ميشيغن الأميركية، الأحد، حسبما أفادت مراسلة " عربية".واندلع الحريق في الكنيسة بعد إطلاق نار فيها، علما أن مطلق النار قتل.وذكرت الشرطة في بلدة غراند بلان على " ": "هناك عدد من الضحايا، ومطلق النار تم تحييده. لا يوجد أي تهديد للمواطنين في الوقت الحالي".وأضافت أن "النيران مشتعلة بالكنيسة حاليا"، وحثت السكان على تجنب المنطقة.