Advertisement
عربي-دولي
في ميشيغن.. إطلاق نار وحريق بكنيسة هذه تفاصيله
Lebanon 24
28-09-2025
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار وحريق اندلع بكنيسة في ولاية ميشيغن الأميركية، الأحد، حسبما أفادت مراسلة "
سكاي نيوز
عربية".
Advertisement
واندلع الحريق في الكنيسة بعد إطلاق نار فيها، علما أن مطلق النار قتل.
وذكرت الشرطة في بلدة غراند بلان على "
فيسبوك
": "هناك عدد من الضحايا، ومطلق النار تم تحييده. لا يوجد أي تهديد للمواطنين في الوقت الحالي".
وأضافت أن "النيران مشتعلة بالكنيسة حاليا"، وحثت السكان على تجنب المنطقة.
سكاي نيوز
سكاي نيو
الكنيست
فيسبوك
كنيسة
لايت
سبوك
