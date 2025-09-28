Advertisement

إقتصاد

"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 12:56
شغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بإعلانه، اليوم الأحد، عن "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط"، من دون أن يقدم تفاصيل مما أثار التكهنات حول حقيقة هذه الفرصة.
وبعد المنشور قال ترامب لموقع أكسيوس: "المفاوضات لإنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية.. والاتفاق سيفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط".

وأضاف "العالم العربي وإسرائيل ونتنياهو.. الجميع يريد السلام".

يأتي ذلك، بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. وقبيل محادثاته المزمعة غداً الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء استثنائي. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة، لكن نائب الرئيس جيه.دي فانس قال لبرنامج فوكس نيوز صنداي إن مسؤولين أميركيين كباراً منخرطون في مفاوضات "معقدة للغاية" مع مسؤولين إسرائيليين وعرب. 

من جانبه، قال نتنياهو لفوكس نيوز، بعد منشور ترامب: "آمل أن نتمكن من إنجاح خطة السلام بشأن غزة لأننا نريد تحرير رهائننا". وأضاف "نعمل مع فريق ترامب على خطة السلام بشأن غزة ولم يتم الانتهاء من العمل عليها بعد".

في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبدالله الثاني قوله: "خطة ترامب بشأن غزة شهدت توافقاً بنسبة كبيرة".

وأفاد مسؤولون في الإدارة الأميركية بأن ترامب سيلتقي بنتنياهو غداً الاثنين في البيت الأبيض بهدف التوصل إلى إطار عمل لاتفاق.

وفي سياق متصل، قال ترامب يوم الجمعة إن هناك محادثات مكثفة بشأن غزة مع دول بالشرق الأوسط، وإن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على علم بالمناقشات، التي قال إنها ستستمر ما دامت هناك حاجة لها.

وذكر فانس أنه "يشعر بتفاؤل حذر" إزاء التوصل إلى اتفاق. وقال "أشعر بتفاؤل حيال وضعنا الحالي أكثر من أي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لنكن واقعيين، فهذه الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة".

وأضاف أن الخطة تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، هي إعادة جميع الرهائن وإنهاء تهديد حماس لإسرائيل وتكثيف المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال فانس "لذا أعتقد أننا قريبون من تحقيق هذه الأهداف الثلاثة".

وعندما اجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الخطة تدعو إلى إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم ورفات الموتى، وعدم شن هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل "التعايش السلمي".

وأثارت إسرائيل غضب قطر بشن غارة جوية على أهداف تابعة لحماس في عاصمتها الدوحة في التاسع من يلول.

وقال مسؤول من حماس أمس السبت إن الخطة الأميركية لم تُعرض على الحركة.

وتفاعلت بورصة تل أبيب مع تصريحات ترامب الأخيرة المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الإدارة الأميركية اتخذت قرارها.

قفز المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب TA-35 بنحو 2.7% مع نهاية جلسة اليوم، مدفوعاً بموجة صعود قوية خلال الدقائق العشر الأخيرة من التداول.

وارتفع مؤشر التأمينات في بورصة تل أبيب 7%؜، ومؤشر تل أبيب 125 بـ3%.

وكان  تصريح نتنياهو عن "إسبرطة الفائقة" تسبب في هبوط بورصة تل أبيب في 18 أيلول الجاري.
 
