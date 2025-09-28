Advertisement

وزير خارجية سوريا: ضربات إسرائيل جعلت تطبيع العلاقات "صعبًا"

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:44
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لشبكة CNN، إن الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد "أصابت" بلاده بالذهول، مما جعل مباحثات التطبيع "صعبة".
انتقد الشيباني في المقابلة التي بُثت الأحد، إسرائيل لـ"عرقلتها" الحكومة السورية عندما واجهت تصاعدًا في العنف الطائفي في الجنوب.

تعهد الوزير السوري بأن "سوريا القوية والموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيعود بالنفع على إسرائيل". لكن الشيباني أوضح أن الشعب السوري "صُدم" بالهجمات، خاصة أن "ميليشيات إيران أو حزب الله، غادرت جميعها مع النظام السابق".
قال الشيباني، ردًا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل بعد العملية العسكرية: "نحن لا نشكل تهديدًا لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن هذه السياسات الجديدة للتعاون والسلام قوبلت بهذه التهديدات والضربات".
