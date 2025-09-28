26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير خارجية سوريا: ضربات إسرائيل جعلت تطبيع العلاقات "صعبًا"
Lebanon 24
28-09-2025
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
السوري أسعد الشيباني، لشبكة CNN، إن الضربات
الإسرائيلية
على
سوريا
بعد سقوط
نظام بشار الأسد
"أصابت" بلاده بالذهول، مما جعل مباحثات التطبيع "صعبة".
Advertisement
انتقد الشيباني في المقابلة التي بُثت الأحد،
إسرائيل
لـ"عرقلتها" الحكومة
السورية
عندما واجهت تصاعدًا في العنف الطائفي في الجنوب.
تعهد الوزير السوري بأن "سوريا القوية والموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيعود بالنفع على إسرائيل". لكن الشيباني أوضح أن الشعب السوري "صُدم" بالهجمات، خاصة أن "ميليشيات
إيران
أو
حزب الله
، غادرت جميعها مع النظام السابق".
قال الشيباني، ردًا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل بعد العملية العسكرية: "نحن لا نشكل تهديدًا لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن هذه السياسات الجديدة للتعاون والسلام قوبلت بهذه التهديدات والضربات".
مواضيع ذات صلة
الشيباني لـ CNN: الهجمات الإسرائيلية تجعل أي مسار للتطبيع صعبا
Lebanon 24
الشيباني لـ CNN: الهجمات الإسرائيلية تجعل أي مسار للتطبيع صعبا
29/09/2025 00:11:04
29/09/2025 00:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مسودة قرار القمة العربية: هجوم إسرائيل على الدوحة يهدد جهود تطبيع العلاقات
Lebanon 24
مسودة قرار القمة العربية: هجوم إسرائيل على الدوحة يهدد جهود تطبيع العلاقات
29/09/2025 00:11:04
29/09/2025 00:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة "ملييت" التركية نقلا عن الرئيس السوري: الاتفاق المرتقب مع إسرائيل سيكون مشابها لاتفاق 1974 ولا يعني تطبيع العلاقات
Lebanon 24
صحيفة "ملييت" التركية نقلا عن الرئيس السوري: الاتفاق المرتقب مع إسرائيل سيكون مشابها لاتفاق 1974 ولا يعني تطبيع العلاقات
29/09/2025 00:11:04
29/09/2025 00:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 سنوات.. تطبيع للعلاقات الصينية - الهندية
Lebanon 24
بعد 5 سنوات.. تطبيع للعلاقات الصينية - الهندية
29/09/2025 00:11:04
29/09/2025 00:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام بشار الأسد
وزير الخارجية
الإسرائيلية
بشار الأسد
الإسرائيلي
حزب الله
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
Lebanon 24
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
16:50 | 2025-09-28
28/09/2025 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:49 | 2025-09-28
28/09/2025 04:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
Lebanon 24
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
16:47 | 2025-09-28
28/09/2025 04:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
16:44 | 2025-09-28
28/09/2025 04:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
Lebanon 24
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
16:43 | 2025-09-28
28/09/2025 04:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-09-28
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
16:49 | 2025-09-28
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:47 | 2025-09-28
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
16:44 | 2025-09-28
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
16:43 | 2025-09-28
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
16:42 | 2025-09-28
قبيل لقائه ترامب.. انفعال نتنياهو وتوتر داخل وفد إسرائيل
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 00:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 00:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 00:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24