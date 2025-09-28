وزير خارجية سوريا: ضربات إسرائيل جعلت تطبيع العلاقات "صعبًا"



Advertisement

انتقد الشيباني في المقابلة التي بُثت الأحد، لـ"عرقلتها" الحكومة عندما واجهت تصاعدًا في العنف الطائفي في الجنوب.



تعهد الوزير السوري بأن "سوريا القوية والموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيعود بالنفع على إسرائيل". لكن الشيباني أوضح أن الشعب السوري "صُدم" بالهجمات، خاصة أن "ميليشيات أو ، غادرت جميعها مع النظام السابق". قال السوري أسعد الشيباني، لشبكة CNN، إن الضربات على بعد سقوط "أصابت" بلاده بالذهول، مما جعل مباحثات التطبيع "صعبة".انتقد الشيباني في المقابلة التي بُثت الأحد، لـ"عرقلتها" الحكومة عندما واجهت تصاعدًا في العنف الطائفي في الجنوب.تعهد الوزير السوري بأن "سوريا القوية والموحدة ستكون مفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيعود بالنفع على إسرائيل". لكن الشيباني أوضح أن الشعب السوري "صُدم" بالهجمات، خاصة أن "ميليشيات أو ، غادرت جميعها مع النظام السابق".

قال الشيباني، ردًا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل بعد العملية العسكرية: "نحن لا نشكل تهديدًا لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن هذه السياسات الجديدة للتعاون والسلام قوبلت بهذه التهديدات والضربات".