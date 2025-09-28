حماس تعلن انقطاع الاتصال مع محتجزين جراء القصف الإسرائيلي في غزة

Advertisement

أعلن الجناح العسكري لحركة ، اليوم الأحد، انقطاع الاتصال مع محتجزين اثنين إسرائيليين في مدينة غزة بسبب القصف المكثف خلال اليومين الماضييَن.وأوضحت إن "التواصل انقطع مع المحتجزين عمري ميران ومتان إنغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا" بمدينة غزة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.وأضافت أن "حياة المحتجزين في خطر"، مطالبة القوات بـ"التراجع إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة".كما دعت إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم في جزء من مدينة غزة "لإبعاد المحتجزين عن الخطر".