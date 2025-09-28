Advertisement

عربي-دولي

حماس تعلن انقطاع الاتصال مع محتجزين جراء القصف الإسرائيلي في غزة

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:45
أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، انقطاع الاتصال مع محتجزين اثنين إسرائيليين في مدينة غزة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف خلال اليومين الماضييَن.
وأوضحت كتائب القسام إن "التواصل انقطع مع المحتجزين عمري ميران ومتان إنغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا" بمدينة غزة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وأضافت أن "حياة المحتجزين في خطر"، مطالبة القوات الإسرائيلية بـ"التراجع إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة".

كما دعت إسرائيل إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم في جزء من مدينة غزة "لإبعاد المحتجزين عن الخطر".
