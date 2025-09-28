Advertisement

عربي-دولي

وسط مخاوف أمنية.. الدنمارك تحظر الطائرات المسيّرة قبيل قمة الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
28-09-2025 | 13:51
أعلنت السلطات الدنماركية، الأحد، حظر تحليق جميع الطائرات المدنية المسيرة في أجواء البلاد طوال الأسبوع المقبل، كإجراء أمني استباقي قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بعد سلسلة مشاهدات لطائرات مسيرة غامضة فوق مواقع عسكرية دنماركية.
وقالت وزارة النقل إن القرار يهدف إلى إزالة أي التباس بين الطائرات المعادية والطائرات المدنية، مؤكدة أن انتهاك الحظر قد يعرّض المخالفين لغرامات مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين. وأوضح وزير النقل توماس دانييلسن أن "الحظر سيُبسط عمل الشرطة والسلطات الأمنية ويتيح لها تركيز جهودها حيثما تقتضي الحاجة".

ويستثني القرار الطائرات العسكرية والمسيرة التي تديرها الشرطة أو أجهزة الطوارئ أو الخدمات الصحية. وأكد وزير العدل بيتر هاملجارد أن الشرطة في حالة تأهب قصوى لحماية المواطنين وضيوف القمة الأوروبية.

وجاء الحظر بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة لليلة الثانية على التوالي فوق مواقع عسكرية دنماركية، في وقت تزايدت فيه المخاوف من تورط روسي محتمل، وهو ما رفضته موسكو. وذكرت الشرطة أنها تلقت أكثر من 500 بلاغ من المواطنين حول طائرات مسيرة، تم استبعاد معظمها باعتبارها غير مثيرة للقلق.

وأفادت تقارير بأن النرويج المجاورة تحقق أيضاً في مشاهد محتملة لطائرات مسيرة قرب قاعدة أورلاند التي تضم طائرات إف-35، فيما دعت ألمانيا إلى تفويض جيشها بإسقاط أي طائرات مسيرة مجهولة بعد رصدها فوق ولاياتها الشمالية.
