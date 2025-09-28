Advertisement

أميركا تدين اعتقالات الحوثيين بحق 600 يمني خلال العام

28-09-2025 | 16:02
Doc-P-1422673-638946974290071936.webp
Doc-P-1422673-638946974290071936.webp photos 0
دانت السفارة الأميركية لدى اليمن، الأحد، حملة الاعتقالات التي شنها الحوثيون بحق اليمنيين الذين أحيوا ذكرى ثورة 26 أيلول شمال البلاد.

وقالت السفارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "ندين بشدة الاعتقالات غير القانونية التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية بحق أكثر من 600 يمني هذا العام، بسبب إحيائهم ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وهي المناسبة التي يُحتفل بها منذ 63 عاماً".
وأشارت السفارة إلى أن "هذه الأفعال تعد استخفافًا صارخاً بالحريات الأساسية وحقوق الشعب اليمني في تكريم تاريخه وتقاليده".

