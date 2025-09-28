Advertisement

إقتصاد

السيسي يصدر توجيهات تخص الدولار والتضخم

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1422675-638946976753119743.png
Doc-P-1422675-638946976753119743.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بمواصلة الجهود الرامية لخفض معدلات التضخم في البلاد، مع الحفاظ على سعر صرف مرن وموحّد للدولار. جاء ذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث شدّد على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار سوق الصرف وابتكار نماذج تقييم ائتماني جديدة.
Advertisement

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول مستجدات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك تحسّن المؤشرات الرئيسية كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية ورفع احتياطات النقد الأجنبي.

وأكد السيسي على أهمية تأمين الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع بأسعار مناسبة، فيما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاحتياطيات الأجنبية متوافرة عند مستويات "مطمئنة للغاية".

ويأتي ذلك وسط تحسّن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2025 بعد ضغوط السنوات الماضية، إذ انخفض التضخم السنوي إلى 12% في آب 2025 مقارنةً بذروته البالغة 38% في أيلول 2023، بينما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 49.036 مليار دولار يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات.
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصريّ يُصدر توجيهات تتعلّق بسعر الصرف والتضخم
lebanon 24
29/09/2025 00:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية
lebanon 24
29/09/2025 00:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم
lebanon 24
29/09/2025 00:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في الدوحة تصدر توجيها للرعايا الأميركيين بعدم الخروج والبقاء في أماكنهم
lebanon 24
29/09/2025 00:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

البنك المركزي

الرئيس المصري

حسن عبد الله

عبد الفتاح

عبد الله

حسن عبد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-09-28
16:49 | 2025-09-28
16:47 | 2025-09-28
16:44 | 2025-09-28
16:43 | 2025-09-28
16:42 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24