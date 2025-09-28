Advertisement

قبيل لقائه ترامب.. انفعال نتنياهو وتوتر داخل وفد إسرائيل

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:42
يسود التوتر داخل الوفد الإسرائيلي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرر الإثنين في البيت الأبيض، في لقاء وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "حاسم" ووسط مخاوف إسرائيلية من ضغوط أميركية لإقرار خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو يبدو في "حالة من القلق والانفعال الشديد" قبيل الاجتماع، في ظل مخاوف من أن يبدي ترامب موقفا صارما تجاه تحفظات إسرائيل على بعض بنود الخطة الأميركية، التي تتضمن 21 نقطة، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية لما بعد الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للمصادر، يعمل الفريق المرافق لنتنياهو على تعديل الصياغة النهائية للخطة، في ظل ما وصفه مصدر دبلوماسي بـ"صراع محموم على التأثير في القرار الأميركي"، حيث يسعى كل طرف لضمان إدراج مطالبه في الوثيقة النهائية.

وقال مصدر إن هناك ضغط للسماح بمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، بينما تعارض إسرائيل هذا التوجه، وتفضّل ترتيبات أمنية بديلة.

وأشار إلى أن المحادثات الجارية حاليا خلف الكواليس "تشهد خلافات على أكثر من بند".
 
