25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل لقائه ترامب.. انفعال نتنياهو وتوتر داخل وفد إسرائيل
Lebanon 24
28-09-2025
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسود التوتر داخل الوفد
الإسرائيلي
المرافق لرئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، المقرر الإثنين في
البيت الأبيض
، في لقاء وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "حاسم" ووسط مخاوف إسرائيلية من ضغوط أميركية لإقرار خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.
Advertisement
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن
نتنياهو
يبدو في "حالة من القلق والانفعال الشديد" قبيل الاجتماع، في ظل مخاوف من أن يبدي
ترامب
موقفا صارما تجاه تحفظات
إسرائيل
على بعض بنود الخطة الأميركية، التي تتضمن 21 نقطة، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية لما بعد الحرب في
قطاع غزة
.
ووفقا للمصادر، يعمل الفريق المرافق لنتنياهو على تعديل الصياغة النهائية للخطة، في ظل ما وصفه مصدر
دبلوماسي
بـ"صراع محموم على التأثير في القرار الأميركي"، حيث يسعى كل طرف لضمان إدراج مطالبه في الوثيقة النهائية.
وقال مصدر إن هناك ضغط للسماح بمشاركة السلطة
الفلسطينية
في إدارة قطاع غزة، بينما تعارض إسرائيل هذا التوجه، وتفضّل ترتيبات أمنية بديلة.
وأشار إلى أن المحادثات الجارية حاليا خلف الكواليس "تشهد خلافات على أكثر من بند".
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل وقبيل لقائه نتنياهو اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية
29/09/2025 03:56:33
29/09/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: نتنياهو في حالة هستيريا قبل لقاء ترامب وثمة توتر بسبب الخشية من تعرضه لمفاجأة
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: نتنياهو في حالة هستيريا قبل لقاء ترامب وثمة توتر بسبب الخشية من تعرضه لمفاجأة
29/09/2025 03:56:33
29/09/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل لقائه ترامب اليوم... هذا ما قاله زيلينسكي عن إنهاء الحرب
Lebanon 24
قبيل لقائه ترامب اليوم... هذا ما قاله زيلينسكي عن إنهاء الحرب
29/09/2025 03:56:33
29/09/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين الرئيسين عون وسلام في قصر بعبدا قُبيل بدء الجلسة الحكومية
Lebanon 24
لقاء بين الرئيسين عون وسلام في قصر بعبدا قُبيل بدء الجلسة الحكومية
29/09/2025 03:56:33
29/09/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الفلسطينية
الإسرائيلي
دبلوماسي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعتراض صاروخ من اليمن باتّجاه وسط إسرائيل
Lebanon 24
إعتراض صاروخ من اليمن باتّجاه وسط إسرائيل
18:30 | 2025-09-28
28/09/2025 06:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
Lebanon 24
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
16:50 | 2025-09-28
28/09/2025 04:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
Lebanon 24
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:49 | 2025-09-28
28/09/2025 04:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
Lebanon 24
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
16:47 | 2025-09-28
28/09/2025 04:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
Lebanon 24
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
16:44 | 2025-09-28
28/09/2025 04:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2025-09-28
إعتراض صاروخ من اليمن باتّجاه وسط إسرائيل
16:50 | 2025-09-28
بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو
16:49 | 2025-09-28
تحذير في شرق إسبانيا.. إغلاق المدارس والجامعات بسبب الطقس
16:47 | 2025-09-28
الحزب المؤيد للاتحاد الأوروبي يتصدر الانتخابات في مولدوفا
16:44 | 2025-09-28
دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة
16:43 | 2025-09-28
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24