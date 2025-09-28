قبيل لقائه ترامب.. انفعال نتنياهو وتوتر داخل وفد إسرائيل

يسود التوتر داخل الوفد المرافق لرئيس الوزراء ، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي ، المقرر الإثنين في ، في لقاء وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "حاسم" ووسط مخاوف إسرائيلية من ضغوط أميركية لإقرار خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.

Advertisement

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن يبدو في "حالة من القلق والانفعال الشديد" قبيل الاجتماع، في ظل مخاوف من أن يبدي موقفا صارما تجاه تحفظات على بعض بنود الخطة الأميركية، التي تتضمن 21 نقطة، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية لما بعد الحرب في .



ووفقا للمصادر، يعمل الفريق المرافق لنتنياهو على تعديل الصياغة النهائية للخطة، في ظل ما وصفه مصدر بـ"صراع محموم على التأثير في القرار الأميركي"، حيث يسعى كل طرف لضمان إدراج مطالبه في الوثيقة النهائية.



وقال مصدر إن هناك ضغط للسماح بمشاركة السلطة في إدارة قطاع غزة، بينما تعارض إسرائيل هذا التوجه، وتفضّل ترتيبات أمنية بديلة.



وأشار إلى أن المحادثات الجارية حاليا خلف الكواليس "تشهد خلافات على أكثر من بند".