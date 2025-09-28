25
عربي-دولي
"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟
Lebanon 24
28-09-2025
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت مصادر مقربة من
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الأحد، عن "خلافات جوهرية" مع
الولايات المتحدة
بشأن خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء حرب غزة.
ونقل تقرير لهيئة البث
الإسرائيلية
(كان) عن المصادر، أنه "من غير المؤكد أن نعلن عن اتفاق الإثنين"، أي بعد اللقاء المرتقب بين
نتنياهو
وترامب في
البيت الأبيض
.
وعدّل نتنياهو جدول مواعيده لعقد اجتماعات مع طاقمه المصغر، استعدادا للقاء
ترامب
من أجل مناقشة الخطة المؤلفة من 21 نقطة.
وأكدت المصادر أن
إسرائيل
تضع شروطا أساسية لأي اتفاق، هي تفكيك حركة
حماس
، وإعادة جميع الرهائن، وإلغاء فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
وأضافت: "نتنياهو لم يرضخ لـ(الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما، ولن يرضخ لأي طرف آخر".
أما بخصوص إشراك السلطة
الفلسطينية
في حكم غزة بعد الحرب، فتنص الخطة على إمكانية حدوث ذلك بعد تنفيذ إصلاحات داخلية، وهو "أمر لم يرفضه نتنياهو بشكل قاطع".
