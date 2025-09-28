"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟

تحدثت مصادر مقربة من ، الأحد، عن "خلافات جوهرية" مع بشأن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة.

ونقل تقرير لهيئة البث (كان) عن المصادر، أنه "من غير المؤكد أن نعلن عن اتفاق الإثنين"، أي بعد اللقاء المرتقب بين وترامب في .



وعدّل نتنياهو جدول مواعيده لعقد اجتماعات مع طاقمه المصغر، استعدادا للقاء من أجل مناقشة الخطة المؤلفة من 21 نقطة.



وأكدت المصادر أن تضع شروطا أساسية لأي اتفاق، هي تفكيك حركة ، وإعادة جميع الرهائن، وإلغاء فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.



وأضافت: "نتنياهو لم يرضخ لـ(الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما، ولن يرضخ لأي طرف آخر".



أما بخصوص إشراك السلطة في حكم غزة بعد الحرب، فتنص الخطة على إمكانية حدوث ذلك بعد تنفيذ إصلاحات داخلية، وهو "أمر لم يرفضه نتنياهو بشكل قاطع".