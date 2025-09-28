Advertisement

عربي-دولي

"خلافات" بين إسرائيل وأميركا بشأن خطة غزة.. ما هي؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1422687-638946999041808171.webp
Doc-P-1422687-638946999041808171.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن "خلافات جوهرية" مع الولايات المتحدة بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.
Advertisement
ونقل تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان) عن المصادر، أنه "من غير المؤكد أن نعلن عن اتفاق الإثنين"، أي بعد اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض.

وعدّل نتنياهو جدول مواعيده لعقد اجتماعات مع طاقمه المصغر، استعدادا للقاء ترامب من أجل مناقشة الخطة المؤلفة من 21 نقطة.

وأكدت المصادر أن إسرائيل تضع شروطا أساسية لأي اتفاق، هي تفكيك حركة حماس، وإعادة جميع الرهائن، وإلغاء فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وأضافت: "نتنياهو لم يرضخ لـ(الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما، ولن يرضخ لأي طرف آخر".

أما بخصوص إشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب، فتنص الخطة على إمكانية حدوث ذلك بعد تنفيذ إصلاحات داخلية، وهو "أمر لم يرفضه نتنياهو بشكل قاطع".
 
مواضيع ذات صلة
خلافات داخل إسرائيل بشأن خطة احتلال غزة
lebanon 24
29/09/2025 03:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي خطة إسرائيل وأميركا في سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير
lebanon 24
29/09/2025 03:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: التعاون الوثيق بين أوروبا وأميركا "حاسم" على جبهتي أوكرانيا والشرق الأوسط
lebanon 24
29/09/2025 03:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24
التمديد لليونيفيل بعد "اتصالات حاسمة" بين فرنسا وأميركا
lebanon 24
29/09/2025 03:56:39 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2025-09-28
16:50 | 2025-09-28
16:49 | 2025-09-28
16:47 | 2025-09-28
16:44 | 2025-09-28
16:42 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24