دبابات إسرائيلية تتوغل في قلب غزة

توغلت دبابات إسرائيلية، الأحد، في عمق الأحياء السكنية بمدينة غزة، وسط عجز السلطات الصحية المحلية عن الاستجابة لعشرات مكالمات الاستغاثة وتصاعد القلق على مصير السكان المحاصرين.



وقال شهود ومسعفون إن الدبابات تقدمت بشكل مكثف في أحياء الصبرة وتل الهوا والشيخ وحي النصر، مقتربة من قلب المدينة والمناطق الغربية حيث يلجأ مئات الآلاف من السكان.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في غزة بأن رفضت 73 طلباً من منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين داخل المدينة. ولم تعلق السلطات بعد، فيما قال الجيش إنه وسع نطاق عملياته في المدينة، مؤكداً مقتل خمسة مسلحين أطلقوا صاروخاً مضاداً للدبابات باتجاه قواته.



وأضاف الجيش أن قواته الجوية قصفت 140 هدفاً عسكرياً في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأعلنت السلطات الصحية المحلية استشهاد خمسة أشخاص على الأقل في غارة على و16 آخرين في غارات على منازل بوسط غزة، ليرتفع عدد ، الأحد، إلى 21، فيما قالت في بيان لاحق إن ما لا يقل عن 77 شخصاً استشهدوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال .