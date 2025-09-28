بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو

Advertisement

أعلنت قوة حفظ السلام في (كفور)، التي يقودها ، وصول وحدة إضافية من قوة الاحتياط العملياتي (ORF) في انتشار مؤقت لدعم مهامها الأمنية، وذلك قبيل المقررة في تشرين الأول المقبل.وقالت "كفور" إن هذه التعزيزات تهدف إلى تعزيز حضور قوات في البلاد والمساهمة في حفظ الاستقرار والأمن خلال فترة حساسة، مع اقتراب موعد الانتخابات.