عربي-دولي

بشكل مؤقت.. قوات تركية إضافية وصلت إلى كوسوفو

Lebanon 24
28-09-2025 | 16:50
أعلنت قوة حفظ السلام في كوسوفو (كفور)، التي يقودها حلف شمال الأطلسي، وصول وحدة إضافية من قوة الاحتياط العملياتي التركية (ORF) في انتشار مؤقت لدعم مهامها الأمنية، وذلك قبيل الانتخابات البلدية المقررة في تشرين الأول المقبل.
وقالت "كفور" إن هذه التعزيزات تهدف إلى تعزيز حضور قوات الناتو في البلاد والمساهمة في حفظ الاستقرار والأمن خلال فترة حساسة، مع اقتراب موعد الانتخابات.
