Advertisement

عربي-دولي

إعتراض صاروخ من اليمن باتّجاه وسط إسرائيل

Lebanon 24
28-09-2025 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1422708-638947064551346336.jpg
Doc-P-1422708-638947064551346336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق الحوثيون صاروخاً باتجاه وسط إسرائيل.
Advertisement
وقد اعترضت إسرائيل الصاروخ.
وأدّى ذلك إلى توقّف الرحلات الجوية مؤقتاً في مطار "بن غوريون" ودخل ملايين الإسرائيليين الملاجئ.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل ونعمل على اعتراض التهديد
lebanon 24
29/09/2025 03:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل
lebanon 24
29/09/2025 03:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف
lebanon 24
29/09/2025 03:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة ثانية اليوم أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل
lebanon 24
29/09/2025 03:57:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

بن غوريون

بن غوري

الحوثي

الملا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-09-28
16:49 | 2025-09-28
16:47 | 2025-09-28
16:44 | 2025-09-28
16:43 | 2025-09-28
16:42 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24