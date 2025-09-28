إعتراض صاروخ من اليمن باتّجاه وسط إسرائيل

أطلق الحوثيون صاروخاً باتجاه وسط .

Advertisement

وقد اعترضت إسرائيل الصاروخ.

وأدّى ذلك إلى توقّف الرحلات الجوية مؤقتاً في مطار " " ودخل ملايين الإسرائيليين الملاجئ.