عربي-دولي

الكرملين: لا مؤشرات من كييف على استئناف المفاوضات

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:05
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نُشرت اليوم الإثنين إنه لا توجد مؤشرات من كييف حول استئناف محتمل للمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.
ووفقا لتقرير الوكالة، قال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مؤشرات حول استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني: "لا. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات من كييف على الإطلاق".

وشنّت روسيا هجوما كبيرا على أوكرانيا بمئات المسيّرات والصواريخ ليل السبت-الأحد استمر 12 ساعة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف، وفق السلطات الأوكرانية.

ونشرت بولندا مقاتلات في مجالها الجوي كإجراء "احترازي"، بعدما اتّهم حلف شمال الأطلسي موسكو بالوقوف وراء مجموعة انتهاكات للمجال الجوي لدول منضوية في التكتل الدفاعي.
(سكاي نيوز)
