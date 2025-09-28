الكرملين: لا مؤشرات من كييف على استئناف المفاوضات

Advertisement

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نُشرت اليوم الإثنين إنه لا توجد مؤشرات من حول استئناف محتمل للمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.ووفقا لتقرير الوكالة، قال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مؤشرات حول استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني: "لا. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات من كييف على الإطلاق".وشنّت هجوما كبيرا على بمئات المسيّرات والصواريخ ليل السبت-الأحد استمر 12 ساعة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف، وفق السلطات .ونشرت بولندا مقاتلات في مجالها الجوي كإجراء "احترازي"، بعدما اتّهم بالوقوف وراء مجموعة انتهاكات للمجال الجوي لدول منضوية في التكتل الدفاعي.(سكاي نيوز)