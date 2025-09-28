Advertisement

عربي-دولي

قبيل لقائه بنتنياهو اليوم.. ترامب يكشف: تلقيت ردا إيجابيا على مقترح إنهاء "حرب غزة"

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:20
Doc-P-1422729-638947236793013250.webp
Doc-P-1422729-638947236793013250.webp photos 0
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه تلقى "ردا إيجابيا للغاية" على اقتراحه لإنهاء الحرب في غزة، مبديا تفاؤله بإمكانية إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه خلال لقائهما اليوم الإثنين.
وقال ترامب لرويترز ان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مبعوثا للشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، يجريان محادثات مع نتنياهو في نيويورك قبيل الاجتماع المقرر اليوم الإثنين في البيت الأبيض.

وقال ترامب في حديث عبر الهاتف "نتلقى ردا إيجابيا للغاية، لأن نتنياهو يريد إبرام الاتفاق أيضا. الجميع يريد إبرام الاتفاق".

وعندما اجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض فإن الخطة تدعو إلى إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم ورفات الموتى، وعدم شن هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل "التعايش السلمي".

وأثنى ترامب أمس الأحد على قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وغيرهم لمساعدتهم في دفع العملية قدما، مضيفا أن الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط.

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة، لكن نائبه جيه دي فانس قال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن مسؤولين أميركيين كبارا منخرطون في مفاوضات "معقدة للغاية" مع مسؤولين إسرائيليين وعرب.(سكاي نيوز)
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلي

