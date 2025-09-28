قبيل لقائه بنتنياهو اليوم.. ترامب يكشف: تلقيت ردا إيجابيا على مقترح إنهاء "حرب غزة"

Advertisement

كشف الرئيس الأميركي انه تلقى "ردا إيجابيا للغاية" على اقتراحه لإنهاء الحرب في غزة، مبديا تفاؤله بإمكانية إقناع بنيامين نتنياهو بدعمه خلال لقائهما اليوم الإثنين.وقال لرويترز ان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مبعوثا للشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، يجريان محادثات مع نتنياهو في نيويورك قبيل الاجتماع المقرر اليوم الإثنين في .وقال ترامب في حديث عبر الهاتف "نتلقى ردا إيجابيا للغاية، لأن نتنياهو يريد إبرام الاتفاق أيضا. الجميع يريد إبرام الاتفاق".وعندما اجتمع قادة العالم في بنيويورك الأسبوع الماضي، كشفت عن خطة سلام في من 21 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة بين وحركة .ووفق مسؤول في البيت الأبيض فإن الخطة تدعو إلى إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم ورفات الموتى، وعدم شن هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل "التعايش السلمي".وأثنى ترامب أمس الأحد على قادة وقطر والإمارات ومصر والأردن وغيرهم لمساعدتهم في دفع العملية قدما، مضيفا أن الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط.ولم يقدم ترامب تفاصيل عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة، لكن نائبه جيه دي فانس قال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن مسؤولين أميركيين كبارا منخرطون في مفاوضات "معقدة للغاية" مع مسؤولين إسرائيليين وعرب.(سكاي نيوز)