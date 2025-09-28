Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تلوّح بتغييرات في سياسة الهجرة وسط ضغوط من اليمين

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:35
Doc-P-1422733-638947242608644866.jpg
Doc-P-1422733-638947242608644866.jpg photos 0
قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون "نفعهم للمجتمع".
هذه الخطة هي أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لـ"حزب الإصلاح"، الذي قاد النقاش حول التعامل مع الهجرة، وأجبر "حزب العمال" بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر على تشديد سياساته.

ويمكن لمعظم المهاجرين في الوقت الحالي التقدم بطلب للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد خمس سنوات من العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.

في أول خطاب لها أمام مؤتمر "حزب العمال" كوزيرة للداخلية، من المرتقب أن تقول الوزيرة إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات.

وستقول أيضاً، وفقاً لمقتطفات من خطابها الذي نشره "حزب العمال"، إن الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى متقدم ولديهم سجل من الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم.

وستقول أيضاً إنه سيتم إجراء مشاورات بشأن هذه المقترحات في وقت لاحق من هذا العام. (العربية)
