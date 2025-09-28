بريطانيا تلوّح بتغييرات في سياسة الهجرة وسط ضغوط من اليمين

Advertisement

قالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن ستدرس تشديد القواعد المتعلقة بكيفية استقرار المهاجرين بشكل دائم في البلاد من خلال جعل المتقدمين بطلبات الإقامة يثبتون "نفعهم للمجتمع".هذه الخطة هي أحدث جهود الحكومة للحد من الشعبية المتزايدة لـ"حزب الإصلاح"، الذي قاد حول التعامل مع الهجرة، وأجبر " " بزعامة رئيس الوزراء على تشديد سياساته.ويمكن لمعظم المهاجرين في الوقت الحالي التقدم بطلب للحصول على "إجازة غير محددة المدة للبقاء" بعد خمس العيش في بريطانيا، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش بشكل دائم في البلاد.في أول خطاب لها أمام مؤتمر "حزب العمال" كوزيرة للداخلية، من المرتقب أن تقول إن الحكومة تدرس إجراء تغييرات بحيث لا يتأهل الأشخاص للحصول على هذا الوضع إلا إذا كانوا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولديهم سجل جنائي نظيف ولا يطالبون بامتيازات.وستقول أيضاً، وفقاً لمقتطفات من خطابها الذي نشره "حزب العمال"، إن الحكومة تدرس السماح للأشخاص بالتأهل فقط إذا كان بإمكانهم التحدث باللغة بمستوى متقدم ولديهم سجل من الأعمال التطوعية في مجتمعاتهم.وستقول أيضاً إنه سيتم إجراء مشاورات بشأن هذه المقترحات في وقت لاحق من هذا العام. (العربية)