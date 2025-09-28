صافرات الإنذار دوت في عدة أنحاء من البلاد.. إسرائيل تعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون

Advertisement

أعلن الجيش في وقت مبكر من الاثنين انه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه وسط .ودوت صافرات الإنذار في البداية في عدة أنحاء من البلاد. ولم تتوفر تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.يأتي هذا بينما قالت صحيفة " " يوم الجمعة الماضي إن المؤسسة الأمنية رصدت تقدماً ملحوظاً في قدرات الحوثيين العسكرية، لا سيما الدفاعية منها.(العربية)