عربي-دولي
صافرات الإنذار دوت في عدة أنحاء من البلاد.. إسرائيل تعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون
Lebanon 24
28-09-2025
|
23:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
في وقت مبكر من
صباح اليوم
الاثنين انه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه وسط
إسرائيل
.
ودوت صافرات الإنذار في البداية في عدة أنحاء من البلاد. ولم تتوفر تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
يأتي هذا بينما قالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
يوم الجمعة الماضي إن المؤسسة الأمنية
في إسرائيل
رصدت تقدماً ملحوظاً في قدرات الحوثيين العسكرية، لا سيما الدفاعية منها.(العربية)
