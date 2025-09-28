Advertisement

عربي-دولي

صافرات الإنذار دوت في عدة أنحاء من البلاد.. إسرائيل تعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون

Lebanon 24
28-09-2025 | 23:33
أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين انه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل
ودوت صافرات الإنذار في البداية في عدة أنحاء من البلاد. ولم تتوفر تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

يأتي هذا بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل رصدت تقدماً ملحوظاً في قدرات الحوثيين العسكرية، لا سيما الدفاعية منها.(العربية)
 
